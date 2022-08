Seit knapp zwei Wochen wird schon darüber gemunkelt, ob Britney Spears und Elton John an einem gemeinsamen Song arbeiten. Jetzt ist es fix: Britney feiert ihr musikalisches Comeback und das mit niemand geringerem als der britischen Pop-Legende.

Wann die Single erscheinen wird, ist bisher allerdings noch nicht offiziell bekannt.

Elton John & Britney Spears veröffentlichen gemeinsamen Song

Es war nur mehr eine Frage der Zeit, bis Britney wieder auf unserem musikalischen Radar auftauchen wird. Fans der Pop-Prinzessin dürfen sich jedenfalls freuen – bald ist es so weit. Das Musiklabel Interscope Records gab am Montag nämlich bekannt, dass die Sängerin schon sehr bald eine neue Single namens „Hold me Closer“ veröffentlichen werde. Und für ihr Comeback arbeitete sie mit niemand geringerem als der Legende Elton John zusammen. Deshalb mag es wohl keinen wundern, dass der Titel des Duetts dem Songtext von Elton Johns Hit „Tiny Dancer“ aus den 70ern entstammt.

Nähere Details gibt es zwar noch nicht. Aber lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der neue Hit von Britney über unsere Lautsprecher laufen wird. Für das musikalische Comeback des Jahres postete sogar der britische Musiker selbst ein Bild mit dem Songtitel vor einem rosa Hintergrund mit Emojis einer Rose und einer Rakete.

Letztes Album 2016

Ihr letztes Album „Glory“ erschien im Jahr 2016. Knapp sechs Jahre ist das bereits her. Nach Ende der jahrelangen Vormundschaft ihres Vaters hatten Fans schon sehnsüchtig auf neue Musik der „Toxic“-Interpretin gewartet. Die musikalische Pause hat nun ein Ende. „Britney ist offiziell zurück“, wie ein Insider vor knapp zwei Wochen gegenüber Page Six verriet. Wann wir das Duett der beiden endlich hören können, ist allerdings noch nicht „offiziell“ bekannt.

Aber wie der „Page Six“-Insider bereits verraten hat, soll die Single noch diesen Monat erscheinen. Wir dürfen also gespannt sein…