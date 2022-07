Worauf Fans spätestens seit dem Ende ihrer Vormundschaft hoffen, könnte jetzt endlich eintreffen: Britney Spears plant angeblich ihr musikalisches Comeback. Und zwar mit keinem geringeren als Musiklegende Elton John.

Die beiden sollen laut dem US-Magazin „Page Six“ ein Duett aufgenommen haben.

Britney Spears arbeitet an Comeback

Knapp sechs Jahre ist es mittlerweile her, seit Britney Spears mit „Glory“ ihr vorerst letztes Album veröffentlicht hat. Danach wurde es um den Superstar – zumindest wenn es um die Musik ging – still. Der Grund: der rechtliche Streit in ihrer Familie und die Kontrolle durch Britneys Vater. Die Vormundschaft durch ihren Vater belastete Britney nämlich in allen Lebensbereichen; auf Instagram sprach sie in der Vergangenheit auch davon, dass ihre Familie ihr das Showbusiness „ruiniert“ habe.

Dennoch zeigte sich Britney immer wieder interessiert an der Musik, erst Mitte Juli postete sie ein Video von sich, wie sie eine neue Version von „…Baby One More Time“ sang. Ein Beweis für viele Fans: Das Comeback naht.

Und so wie es aussieht, hatten die Fans recht. Denn „Page Six“ berichtet jetzt, dass Britney Spears tatsächlich wieder im Aufnahmestudio war. Und zwar mit keinem geringeren als Elton John. Denn Britney und die Musiklegende sollen ein Duett aufgenommen haben. Britneys erste Single nach der musikalischen Pause soll dem Bericht zufolge eine Neuauflage von „Tiny Dancer“ sein – einer von Elton Johns erfolgreichsten Songs aus dem Jahr 1971.

„Britney ist offiziell zurück.“

„Das war die Idee von Elton, und Britney ist ein großer Fan. Sie haben einen Remix von ‚Tiny Dancer‘ als komplettes Duett aufgenommen – und es ist unglaublich“, erklärt ein Insider dem Magazin. „Britney war letzte Woche mit Elton im Studio in Beverly Hills für die supergeheime Aufnahmesession, die von Super-Produzent Andrew Watt überwacht wurde.“

Der Insider betont auch, dass der Song bereits fertig sei und schon von einigen Leuten in der Plattenfirma gehört wurde. „Sie sagen, dass dies der Song des Sommers sein wird“, betont die Quelle. „Britney ist offiziell zurück. Sie ist zurück an der Arbeit und sie ist super aufgeregt.“ Der Song soll bereits kommenden Monat – also im August – veröffentlicht werden.

Elton John verarbeitet alte Hits

Auch wenn es für Britney ein neues Abenteuer und der Beginn ihres Comebacks ist, für Elton ist dieses Modell der Song-Veröffentlichung keinesfalls ein Pilotprojekt. Ganz im Gegenteil. Denn schon 2021 widmete sich der Musiker einigen Neuauflagen seiner größten Hits. Gemeinsam mit Dua Lipa veröffentlichte er im August 2021 etwa „Cold Heart“. Darin verarbeitete er ganze vier Songs seiner Karriere: „Sacrifice“, „Rocket Man“, „Kiss The Bride“ und „Where’s the Shoorah“.

Zuständig für den Remix war damals das australische Dance-Pop-Trio Pnau, die das klare Ziel von Elton John gegenüber „Billboard“ schilderten. „Elton wollte gezielt ein hippes, jüngeres Publikum für sich gewinnen, und wir bekamen die außergewöhnliche Gelegenheit, dies zu verwirklichen“, erklärt das Trio.

Ein Konzept, das damals mit einer Nummer-1-Single belohnt wurde und das der Musiker jetzt offenbar versucht, zu wiederholen. Ob das gemeinsame Duett mit Britney Spears ausschließlich ein Cover von „Tiny Dancer“ ist, oder auch hier weitere Songs verarbeitet wurden, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

