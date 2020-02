Es ist wieder einmal so weit, das süße Blond hat sich in eine grüne Mähne verwandelt. Die ungewollte Haarfarbe entwickelte sich so langsam, dass es einem anfänglich gar nicht auffällt. Aber gerade über den Sommer, wenn die Haare viel UV-Strahlung ausgesetzt sind, austrocknen und mit viel Chlorwasser in Berührung kommen, schleicht sich der Grünstich so unbemerkt in das Haar wie so mancher Ex-Freund in das Leben.

Warum eigentlich? Und noch viel wichtiger, was kann ich dagegen tun?

Wie kommt es zum Grünstich?

Gefärbte Haare sind zwar im Trend, aber wenn sich die Haarfarbe unfreiwillig ändert, und das noch dazu nicht gleichmäßig, dann ist es Zeit, gegenzusteuern! Dass es dazu kommt, kann mehrere Gründe haben.

Frauen mit aufgehellten Haaren kennen dieses Problem wahrscheinlich, denn gerade im Urlaub kommt es häufig vor, dass die gefärbten Haare durch das Chlorwasser im Pool einen grünen Schimmer bekommen. Vor allem in den Längen und Spitzen, wo die Haarstruktur bereits angegriffen ist, setzt sich der Übeltäter fest und ist in Kombination mit der Sonneneinstrahlung für die Veränderung der Haarfarbe verantwortlich.

Was kann ich gegen den Grünstich tun?

Es gibt mehrere Optionen, um grünstichigem Haar vorzubeugen oder einen vorhandenen Grünstich loszuwerden.