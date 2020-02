Der Psychologe Travis Bradberry behauptet, so erfolgreich die Karriere-Leiter hinauf geklettert zu sein, weil er einfach aufgehört habe, erfolgsbremsende Dinge zu tun. Laut ihm sollten wir diese drei Verhaltensweisen lieber sein lassen, wenn wir erfolgreich und gesund sein wollen.

Auf diese drei Dinge solltet ihr zukünftig verzichten:

1. Probleme wälzen

Erfolgreiche Menschen grübeln nicht über Probleme und Dinge, die sie ohnehin nicht beeinflussen können. Wer sich zu sehr mit den negativen Dingen des Lebens beschäftigt, leidet unter Dauer-Stress und schadet so seiner Psyche, was wiederum die Leistungsfähigkeit einschränkt. Erfolgreiche Menschen denken über Lösungen nach, anstatt sich in ihren Problemen und Selbstmitleid zu suhlen.

2. Perfektion anstreben

Erfolgreichen Menschen ist bewusst, dass Perfektion eine Illusion ist. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass kein Mensch unfehlbar ist. Dass ohnehin alles immer noch ein bisschen besser geht, ist beruhigend und hilft uns, Dinge nicht überzubewerten. Erfolgreiche Menschen geben ihr Bestes, setzen sich aber prinzipiell nicht die Perfektion zum Ziel. Wird dieses Zeil nämlich nicht erreicht, führt das Versagen letzten Endes nur zu Enttäuschungen.

3. Negatives nicht abschließen

Sich andauernd mit negativen Ereignissen aus der Vergangenheit zu beschäftigen, führt ebenfalls zu Dauer-Stress, der erhebliche gesundheitliche Konsequenzen mit sich ziehen kann. Daher ist es laut dem Psychologen besonders wichtig, mit Dingen abzuschließen, selbst wenn sie auch in der Gegenwart noch extrem verletzend, ärgerlich oder ungerecht erscheinen.