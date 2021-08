Auf TikTok trendet eine neue Beauty-Routine – die japanische Wasserkur. Du fragst dich, was das für eine Kur sein soll und ob sie dir wirklich guttut? Wir erklären dir, was es mit dem Hype auf sich hat.

Nach dem Aufstehen erstmal ein großes Glas warmes Wasser trinken. Genau das ist ein traditionelles Morgenritual in Japan.

Japanische Wasserkur: Das steckt dahinter

Du fühlst dich ständig müde und unausgeschlafen? Dann könntest du diesen Trend, der gerade auf TikTok die Runde macht, mal ausprobieren: Die japanische Wasserkur! Wie man sich schon denken kann, kommt dieser Gesundheits-Tipp ursprünglich aus Japan. Der Grundsatz ist einfach: Morgens auf nüchternen Magen lauwarmes Wasser trinken. Diese vergleichsweise kleine Maßnahme am Morgen soll eine große Wirkung auf dein gesamtes Wohlbefinden und deine Gesundheit haben. Und obendrein auch noch für strahlende Haut sorgen. Klingt doch vielversprechend, oder? 😉

Und so funktioniert es:

Trinke morgens direkt nach dem Aufstehen, circa 600 ml Wasser. Das sind in etwa 4 Gläser. Am besten ist es, wenn das Wasser lauwarm ist. Erst im Anschluss putzt du deine Zähne und wartest 45 Minuten, bis du dein Frühstück isst. Iss deine andere Mahlzeiten wie gewohnt – achte aber darauf, nach jedem Essen für zwei Stunden kein Wasser zu trinken. Empfohlen wird das ganze Prozedere über eine Mindestdauer von sechs Wochen. Am besten soll es aber wirken, wenn du diese Morgenroutine gänzlich in deinen Alltag integrierst.

Was bringt die japanische Wasserkur?

In der traditionellen japanischen Medizin heißt es, dass sich gerade die morgendlichen „goldenen” Stunden ideal dafür eignen, den Körper zu entgiften. Das Wasser schwemmt die über Nacht gelösten Giftstoffe sozusagen aus dem Körper. Außerdem wird so der Stoffwechsel gleich in der Früh aktiviert. Nun verbraucht unser Körper mehr Energie und investiert sie in Fettdepots. Und auch der Darm bedankt sich für diese Beauty-Routine, denn dadurch können Verstopfungen vorgebeugt werden. Die japanische Wasserkur kurbelt zudem den Stoffwechsel und das Lymphsystem an. Dadurch fühlst du dich morgens gleich viel fitter und energiegeladener.

Aber nicht für alle ist diese Methode geeignet: Es gibt tatsächlich Umstände, unter denen davon abzuraten ist. Menschen, die wegen einer Grunderkrankung wie Herz- und Niereninsuffizienz weniger Flüssigkeit zu sich nehmen dürfen, sollten die Methode nicht anwenden. Am besten also nochmal mit einem Arzt abklären!