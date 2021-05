Eva Benetatou verkündete vor einigen Tag in ihrer Instagram-Story, dass sie und Chris Broy sich trotz ihrer Schwangerschaft getrennt haben. Jetzt verrät sie, dass eine andere Frau der Trennungsgrund sein soll.

Chris Broy hat sich dazu noch nicht geäußert. Doch es soll sich um eine Teilnehmerin des TV-Formats “Kampf der Realitystars” handeln.

Eva Benetatou glaubt, dass es eine andere gibt

Vor einigen Tagen machte Eva Benetatou die Trennung von Chris Broy öffentlich. Das kam für viele Fans überraschend, denn immerhin ist die 29-Jährige im 8. Monat schwanger. Dennoch wollte Chris eine “räumliche Trennung” und zog aus der gemeinsamen Wohnung aus. “Es war, als würde mir der Boden unter den Füßen entzogen werden, einfach verletzend und enttäuschend, denn der Zeitpunkt hätte nicht falscher sein können”, schreibt die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin in ihrer Instagram-Story.

Den genauen Grund für die Trennung wollte Eva Benetatou bisher nicht verraten und auch Chris Broy hüllte sich in Schweigen. Bis jetzt! In einem RTL-Interview sagt die 29-Jährige, dass sie glaubt, dass eine andere Frau Schuld an der Trennung ist. Der 31-Jährige stand vor einigen Wochen noch in Thailand für das TV-Format “Kampf der Realitystars” vor der Kamera. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland soll er sich komplett verändert haben, so Eva. “Er kam zurück und war für mich einfach ein ganz anderer Mensch”, sagt sie im Interview mit RTL. Für Eva ist eines klar: Es geht um eine andere Frau. “Er hat mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderes verrannt hat und sich mir gegenüber verloren hat“, so die Schwangere. Noch während der Dreharbeiten soll Chris Broy seiner Verlobten erzählt haben, dass er in Thailand eine enge Bezugsperson gefunden habe. Sie soll ebenfalls in der Show zu sehen sein, wie Eva Benetatou erklärt.

Chris Broy äußert sich nicht zu Trennungsgrund

Mehr wollte die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin nicht erzählen. Doch wer ist die mysteriöse andere Frau, die der Grund für die Trennung der beiden sein soll? Chris Broy äußerte sich bisher zu diesen Behauptungen noch nicht. Allerdings ruft er seine Fans auf Instagram immer wieder dazu auf, die Wut und Trauer über ihre Trennung nicht an Eva auszulassen. Immerhin ist sie im 8. Monat schwanger. Ob wir bei der Ausstrahlung von “Kampf der Realitystars” erfahren werden, um wen es sich bei diesen Gerüchten handelt?