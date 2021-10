Derzeit kursieren mehrere Gerüchte rund um ein Beziehungs-Aus von Michael Wendler und seiner Laura Müller. Zwar dementieren die beiden die Gerüchte, doch erst kürzlich unterschrieb der Schlagersänger offizielle Dokumente als Single. Das berichtet jetzt zumindest die BILD-Zeitung.

Auf Lauras Instagram-Kanal scheint aber alles noch in bester Ordnung zu sein.

Michael Wendler unterschreibt offizielle Dokumente als Single

Es ist nur ein einziges Häkchen in einer der Formulare, doch weshalb gibt der “Egal”-Interpret sich selbst als Single an? Der 49-Jährige musste erst vor kurzem seine Villa in Florida aufgrund von Schulden verkaufen. Für sein Anwesen in Cape Coral erhielt er satte 767.000 Euro. Viel Geld, mit dem er seine hohen Schulden zum Teil begleichen kann. Das Interessante an der Geschichte ist allerdings: In den offiziellen Verkaufsunterlagen seiner Villa in Florida gab Michael Wendler an, er wäre Single. Der Sänger versichert jedoch, dass mit der Bezeichnung “Single Man” nicht der Beziehungsstatus gemeint sei, sondern dass er sein Haus als alleiniger Eigentümer verkaufe. Doch auf Anfrage von BILD soll eine US-Maklerin diese Annahme verneint haben.

Jetzt lebt er mit seiner Laura in einer Anlage namens Babcock Ranch, ungefähr eine Stunde von Cape Coral entfernt. Für die neue Mietwohnung blättert der 49-jährige Sänger angeblich rund 6.300 Euro pro Monat hin.

Auf Social Media so glücklich, wie noch nie

In den sozialen Medien wirkt es, als wäre alles beim Alten. Regelmäßig zeigt sich Laura auf ihrem Account gemeinsam mit ihrem Ehemann. Vor zwei Tagen postete sie sogar einen Song namens “Egal was die anderen sagen”, der für ihre RTL-Live-Hochzeit geplant gewesen sei.