Manche Menschen sind introvertiert, andere eher extrovertiert. Das ist ja ganz normal. Doch bei manchen Sternzeichen sind bestimmte Charaktereigenschaften besonders stark ausgeprägt und einige von ihnen sind besonders schüchtern.

Vor allem diese Tierkreiszeichen sind extrem zurückhaltend.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr zurückhaltendes Sternzeichen, denn er hört liebend gerne zu. Freunde wenden sich mit Problem immer an ihn, weil er der beste Zuhörer im gesamten Freundeskreis ist. Dabei behält er immer den Überblick, denn er ist ein aufmerksamer Beobachter und versucht für alle seiner Freunde da zu sein.

Jungfrau

Jungfrauen wirken oft recht schüchtern, weil sie immer jedes Wort im Kopf hin und her wälzen, bevor sie etwas sagen. Deshalb strahlt sie immer eine gewisse Ruhe aus. Meistens gibt sie ihren Senf auch erst dann dazu, wenn sie sich zu 100 Prozent sicher ist, dass sie auch richtig liegt. Denn mit ihrem Perfektionismus will sie um gar keinen Preis einen Fehler machen.

Fische

Fische sind sehr sensibel und deshalb oft sehr in sich gekehrt. Sie suchen in jeder Beziehung eine gewisse Harmonie und tendieren aus diesem Grund dazu, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Auch sie überlegen sich sehr gut, was sie zu anderen Personen sagen, denn sie wollen auf gar keinen Fall einen Streit auslösen.

Steinbock

Der Steinbock fühlt sich in seinem gewohnten Umfeld extrem wohl und ist eigentlich überhaupt nicht zurückhaltend. Doch trifft er neue Menschen, dann wird er plötzlich zum scheuen Reh. Er muss sich nämlich zuerst ein Gesamtbild von neuen Personen machen, bevor er sich ganz öffnet. Auf diese Weise wirkt er anfangs sehr schüchtern, was sich mit der Zeit aber sehr schnell wieder legt.