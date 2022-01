Michelle Hunziker ist wieder Single! Die Moderatorin und der Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi haben sich italienischen Medienberichten zufolge bereits vor einigen Wochen getrennt.

Offiziell bestätigt ist das Ehe-Aus allerdings noch nicht.

Michelle Hunziker ist wieder Single

Die Gerüchteküche brodelt! Bereits seit einigen Tagen spekulieren italienische Medien über eine mögliche Trennung der Moderatorin. Die 44-Jährige und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (38) sollen sich nach acht Jahren Ehe getrennt haben.

Schon seit acht Wochen soll es zwischen den beiden aus sein. Angeblich leben sie bereits getrennt und auch Weihnachten sollen sie nicht miteinander verbracht haben. Er lebt aktuell offenbar die meiste Zeit in Bergamo bei seiner Mutter; Michelle mit den Kindern in Mailand. Wie die BILD am Sonntag berichtet, sollen das Ehe-Aus der Moderatorin unter ihren Kollegen beim italienischen TV-Sender Canale 5 ein offenes Geheimnis sein.

Ehe-Aus nach 8 Jahren

Insgesamt 14 Jahre waren die beiden ein Paar. Im Oktober 2014 gaben sich Michelle und der Mode-Unternehmer schließlich das Ja-Wort. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.

Auf Instagram gibt die Moderatorin regelmäßig private Einblicke in ihr Familienleben. Das letzte gemeinsame Foto mit ihrem Mann liegt allerdings schon eine Weile zurück. Im Sommer verbrachten die beiden wohl eine gemeinsame Auszeit in den Bergen. Seither wurden die beiden kaum zusammen gesichtet. Weder Michelle noch Tomaso bestätigten die Trennung bislang offiziell.