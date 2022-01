Nach 16 gemeinsamen Jahren ist zwischen Jason Momoa und Lisa Bonet alles aus. Das Ehepaar gibt in einem Statement via Instagram bekannt, dass sich die beiden Schauspieler getrennt haben.

„Wir befreien uns gegenseitig“, schreibt Momoa.

Jason Momoa und Lisa Bonet gehen getrennte Wege

Es ist eine Schocknachricht aus Hollywood: Das einstige Traumpaar Jason Momoa und Lisa Bonet haben beschlossen, von nun an lieber getrennte Wege zu gehen. 16 Jahre verbindet das Noch-Ehepaar, nachdem sich die beiden 2005 über gemeinsame Freunde in einem Jazz-Club kennengelernt haben. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Doch jetzt folgt das Liebesaus!

Wie Momoa auf seiner Instagram-Seite mitteilt, geht das Liebes-Duo ab jetzt getrennte Wege. „Wir haben alle den Druck und die Veränderungen dieser Zeiten des Wandels gespürt… Eine Revolution ist im Gange und unsere Familie bildet da keine Ausnahme… wir spüren und wachsen an den seismischen Veränderungen“, so die eingangs kryptischen Worte des Schauspielers. Dann wird der 42-Jährige eindeutiger: „Und so teilen wir unserer Familie die Nachricht mit, dass wir in der Ehe getrennte Wege gehen“.

Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Lola (14) und Sohn Nakoa-Wolf (13).

„Wir befreien uns gegenseitig“

Der „Aquaman“-Star stellt jedoch klar, dass er die Trennung nicht verkünden würde, weil er es für „berichtenswert“ hält, sondern damit beide ihr Leben „mit Würde und Ehrlichkeit weiterführen können“. Dicke Luft scheint zwischen den beiden jedoch nicht zu herrschen, wie aus folgenden Zeilen herauszulesen ist: „Die Liebe zwischen uns geht weiter und entwickelt sich so, wie sie erkannt und gelebt werden möchte. Wir befreien uns gegenseitig.“

Auch die Liebe zu ihren Kindern sei unerschütterlich, wie der Schauspieler schreibt. „Wir lehren unsere Kinder, was möglich ist. Wir leben das Gebet. Möge die Liebe siegen.“

Dabei begann die Lovestory der beiden Stars wie im Film: Jason war nämlich schon in Lisa verschossen, als er noch ein kleiner Junge war. „Mit acht Jahren sah ich sie im TV und sagte ‚Mama, ich will sie'“, verriet Momoa Moderator James Corden vor einigen Jahren. Und siehe da: Sein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen und Jason heiratete die heute 54-Jährige. Leider hielt das Glück nicht ewig…