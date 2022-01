Überraschung! Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly haben sich verlobt. Dazu teilte die 35-Jährige nun auf Instagram ein Video von dem Heiratsantrag. Das Eheversprechen besiegelten die zwei Lovebirds dann mit einem Kuss…und einer Blutzeremonie!

Der Rapper machte den Antrag genau dort, wo sie sich einst verliebten.

Megan Fox und Machine Gun Kelly sind verlobt

Megan Fox und Machine Gun Kelly gehören wohl zu den exzentrischen Celebrity-Couples in Hollywood. Nun haben sich die beiden verlobt. „Sie hat Ja gesagt“, schrieb der 31-Jährige am Mittwoch auf Instagram und postete dazu ein kurzes Video von einem Smaragd-Diamanten-Ring, der an der Hand seiner künftigen Ehefrau funkelte. Die „Transformers“-Schauspielerin teilte dann auf ihrem Instagram-Konto ein Video von dem Heiratsantrag.

„Im Juli 2020 saßen wir unter diesem Banyanbaum“, schreibt Fox in ihrem Beitrag. „Wir baten um Magie. Wir waren uns des Schmerzes nicht bewusst, den wir in einer so kurzen, hektischen Zeit zusammen erleiden würden.“

Skurrile Blutzeremonie

Kelly – der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt – geht in dem Video vor ihr auf die Knie, seine Liebste tut es ihm nach, er steckt ihr den Ring an, und sie küssen sich. Romantischer geht fast nicht, oder!? Das haben sich die beiden wohl auch gedacht und einfach noch eins draufgesetzt. Und zwar mit einer ganz besonderen Krönung ihrer Liebe.

„Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen, haben mehr gelacht, als ich mir je vorstellen konnte, und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte“, schwärmte Fox. Und sie habe Ja gesagt, schrieb die 35-jährige Schauspielerin zu ihrem Video, das offenbar professionell mit mehreren Kameras produziert wurde.

Ihre Nachricht beendete Fox mit den Worten „und dann haben wir das Blut des anderen getrunken“. Zu sehen ist das im Video allerdings nicht.

Seit 2020 ein Paar

Die beiden lernten sich 2020 am Set ihres gemeinsamen Filmes „Midnight in the Switchgrass“ in Puerto Rico kennen und offenbar auch lieben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 35-Jährige gerade eine schwere Zeit hinter sich. Nach zehn Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem damaligen Mann Brian Austin Green, mit dem sie drei Söhne hat.