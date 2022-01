Mit einem gewagten „Cut-Out“-Kleid zog Kendall Jenner bei der Hochzeit ihrer BFF Lauren Perez alle Blicke auf sich. Böse Zungen behaupteten sogar, sie habe der Braut die Show gestohlen. Nun wehrt sich das Model gegen die Kritik!

Und auch die Braut äußert sich zu Kendalls Kleid.

Hat Kendall Jenner der Braut die Show gestohlen?

Wer auf eine Hochzeit eingeladen ist, weiß: Was den Dresscode betrifft, gibt es einige Regeln zu beachten. So ist allgemein bekannt, dass keine der weiblichen Gäste ein weißes Kleid tragen sollte – denn an diesem Tag soll nur das Brautkleid in Weiß erstrahlen. Außerdem gilt es grelle Farben wie Rot zu vermeiden, da Knallfarben die Blicke von der Braut lenken könnten. Also wählt man meist Outfits, die nicht gerade danach schreien: „Ich brauche dringend Aufmerksamkeit“!

Ob Kendall Jenner bei ihrer Outfitwahl an diese Regeln gedacht hat, ist fraglich. Die kreuzte nämlich bei der Hochzeit ihrer guten Freundin Lauren Perez in einem heißen Cut-Out-Dress auf. Nachdem die Bilder durch sämtliche Social-Media-Kanäle an die Öffentlichkeit gelangt waren, bekam die 26-Jährige einen riesigen Shitstorm.

Shitstorm wegen Cut-Out-Dress

Das Model hatte auf der Hochzeit einer Freundin im November 2021 tief blicken lassen. Und das kam eben nicht überall gut an. Fans fanden den Look unangebracht und stillos. Auf sämtlichen Online-Plattformen diskutierten Anhänger daher über ihr Hochzeits-Outfit.

Unter den Hochzeitsfotos, kommentierten viele Userinnen und User auf Insta ihre Meinungen: „Kendall, der Tag gehört der Braut – und nicht der Brautjungfer. Dein Kleid ist absolut unpassend!“, schrieb eine Followerin. Es scheint als habe das Dress eine wahre Debatte ausgelöst. Doch die Frage, die sich viele stellten: Was hat die Braut eigentlich selbst zu dem Look ihrer Freundin gesagt?

Braut verteidigt Kendall

Zum Jahreswechsel teilte Braut Lauren jetzt erneut Fotos des besonderen Tages und äußert sich auch selbst zu Kendalls vermeintlichem Faux-Pas. Unter einem der vielen negativen Kommentare unter dem Post schreibt die Braut in Großbuchstaben: „Sie sah umwerfend aus und ich habe es geliebt!“. Demnach dürfte diese wohl kein Problem mit Kendalls heißem Dress gehabt haben.

Und auch Kendall selbst ist daraufhin in die Diskussion mit eingestiegen. „Ich habe dich ja natürlich auch vorher um Erlaubnis gebeten“, antwortete sie auf Laurens Ansage. Mittlerweile hat Lauren Perez die Kommentarfunktion unter ihrem Bild deaktiviert, da sie wohl weitere unnötige und beleidigende Rückmeldungen der Social-Media-User vermeiden möchte. Nach dieser hitzigen Debatte rum um ihren Hochzeitstag kann man ihr das auch nicht verübeln.