Bei dem „Riverdale“-Schauspieler Casey Cott haben die Hochzeitsglocken geläutet. Er und seine Liebste Nichola Basara gaben sich am Wochenende das Ja-Wort. Und natürlich waren auch zahlreiche Serien-Kollegen mit von der Partie.

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Camila Mendes, KJ Apa und Lili Reinhart.

„Riverdale“-Star Casey Cott hat geheiratet

Im „Riverdale“-Universum gibt es Grund zu feiern. Schauspieler Casey Cott – der bei der Netflix-Serie Kevin Keller spielt – und seine langjährige Partnerin haben geheiratet. Die zwei Lovebirds gaben sich im am Wochenende im Kreise ihrer Liebsten das Ja-Wort!

Bild: @caseycott / Instagram

Die freudige Botschaft verkündete der Schauspieler selbst in seiner Instagram-Story. Auf dem Foto sieht man das glückliche Paar küssend – Casey hält dabei seinen Ringfinger in die Kamera. Der Ehering an seiner rechten Hand ist dabei kaum zu übersehen.

Sause mit prominenten Gästen

Berühmte Co-Stars dürfen bei der „Riverdale“-Party des Jahres natürlich nicht fehlen. So waren unter anderem auch Camila Mendes, Vanessa Morgan, KJ Apa, Lili Reinhart und Drew Ray Tanner mit von der Partie. Und seine Schauspiel-Kollegen dokumentieren das Event natürlich fleißig im Netz – zur Freude der Fans.

So postet Lili gleich einen ganzen Zusammenschnitt des Abends. In dem Videoclip können Fans das wunderschöne Kleid der Braut bestaunen.

Lilis Freundin Camila hingegen teilt ein klassisches Spiegel-Selfie. Und die zwei „Riverdale“-Beautys scheinen die Party sichtlich zu genießen.

Bild: @camimendes / Instagram

Traumhafte Hochzeits-Location in Kanada

Das Spektakel fand im „Four Seasons“ in Whistler in Kanada statt. Die traumhafte Location teilte der glückliche Bräutigam bereits Monate zuvor auf seinem Instagram-Account.

Casey und Nichola sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. Im Dezember 2020 überraschte der „Riverdale“-Star dann seine Fans mit der Verlobung. Nichola tauchte erst wenige Monate zuvor erstmals auf seinem Instagram-Profil auf.