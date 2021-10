Schon seit Jahren wird gemunkelt, ob die Charaktere aus der Netflix–Serie Riverdale irgendwann auf die von Chilling Adventures of Sabrina treffen. Jetzt ist es endlich so weit: Es wird tatsächlich ein Crossover der beiden Serien-Hits geben! Sabrina feiert nach dem Serienende ihr Comeback und ist in einer Folge der neuen Riverdale-Staffel zu sehen.

Wie Serienmacher nun außerdem selbst verraten haben, war das Aufeinandertreffen tatsächlich schon seit der ersten Staffel geplant.

Riverdale meets Chilling Adventures of Sabrina

Die Drehbuchautoren Even Kyle und Roberto Aguirre-Sacasa, die für beide Netflix-Serien verantwortlich sind, planten schon länger, die Charaktere aus Greendale und Riverdale aufeinandertreffen zu lassen. Jetzt soll es endlich so weit sein, wie Even Kyle The Dipp in einem Interview zum Riverdale-Staffelfinale erzählt. Und das soll alles in einem “Special Event” der neuen Riverdale-Staffel passieren. In der sechsten Staffel soll Sabrina in der Folge “The Witching Hour(s)” zu sehen sein. Dabei wird die Hexe der rothaarigen Cheryl Blossom in einem gefährlichen Moment offenbar zur Hilfe eilen. Wir dürfen also gespannt sein!

Am Set sorgte der Serien-Clash auf jeden Fall für viel Begeisterung – bei den Fans wahrscheinlich noch umso mehr. Kiernan Shipka aka Sabrina bestätigte jetzt auch selbst in einem Insta-Posting, dass sie in der neuen Riverdale-Staffel eine wichtige Rolle spielen wird.

Serien spielen im gleichen Universum

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die beiden Serien im gleichen Universum spielen. Und an richtigen Fans sind die Hinweise sicherlich nicht vorübergegangen. Denn in einer Episode versucht Sabrina ein unheiliges Artefakt zu finden, das mit der Blossom Familie in Verbindung steht. Alle, die Sabrina und die allerletzte Folge der Serie gesehen haben, wissen, wie es ausgeht. (SPOILER! Hier nicht weiterlesen, wenn ihr die Serie noch schauen wollt). Das größte Mysterium ist und bleibt, wie die Serienmacher es schaffen, die junge Hexe wieder von den Toten auferstehen zu lassen. Denn eigentlich stirbt Sabrina in der letzten Folge ihrer Chilling Adventures.