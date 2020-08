Die Netflix-Serie “13 Reasons Why” hat nicht nur jede Menge Spannung und Emotionen zu bieten. Denn auch die männliche Besetzung kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Dass die heißen Darsteller aus der Teenie-Serie allerdings auch als Frauen unglaublich attraktiv aussehen würden, zeigt nun der Instagram-Account “13reesonswhyy_“.

Dieser Instagram-Account zeigt, wie die “13 Reasons Why”-Darsteller als Frauen aussehen würden

Was haben Schauspieler wie Dylan Minnette, Ross Butler oder Brandon Flynn gemeinsam? Richtig, sie alle sind Darsteller der Netflix-Serie “13 Reasons Why” und sehen dazu auch noch verdammt gut aus. Doch wie würden die heißen Schauspieler aus der Serie eigentlich als Frauen aussehen? Diese Frage hat uns nun der Instagram-Account “13reesonswhyy_” beantwortet und sieben der Hauptdarsteller in Frauen verwandelt. Das Ergebnis wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Durchstöbern der folgenden Slideshow. 🥰