Es ist nicht immer einfach, konzentriert bei der Sache zu bleiben. Doch dem ein oder anderen fällt es besonders schwer, sich nicht ablenken zu lassen. Was das mit dem Sternzeichen zu tun haben könnte, lest ihr hier.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind fast nie bei der Sache.

Wassermann

Seine Kreativität steigt dem Wassermann oft zu Kopfe. Deshalb fällt es ihm manchmal auch unheimlich schwer, mit seinen Gedanken bei einer einzigen Sache zu bleiben. Obwohl er sein Ziel vor Augen hat, möchte er am liebsten alle Schritte dazwischen überspringen und sofort zum Ergebnis kommen. So gelangt er ziemlich schnell vom Hundertsten ins Tausendste und verzettelt sich am Ende doch. Wie wäre es mal damit: Listen mit den wichtigsten To-Dos schreiben und sich hin und wieder daran erinnern, fokussiert zu bleiben.

Krebs

Wenn man ein Gespräch mit diesem Sternzeichen führt, hat man oft das Gefühl, nur die zweite Geige zu spielen. Denn der Blick schweift verdächtig oft hin und her oder zu anderen Personen, anstatt den Gesprächspartner anzusehen. Nicht selten ist der Krebs dann auch gleich mal abgelenkt, etwa wenn sein Handy klingelt. Es dauert nicht lange und schon ist er lieber am Texten, als das Gespräch mit der Person gegenüber zu Ende zu führen. Das sorgt öfters mal für Konflikte, die das Sternzeichen nicht unbedingt nachvollziehen kann.

Jungfrau

Egal ob im Job, an der Uni oder beim Lernen: Sobald die Jungfrau etwas sieht, liest oder hört, das ihr Interesse weckt, ist es auch schon vorbei mit der Aufmerksamkeit. Dem Sternzeichen fällt es nicht unbedingt leicht, sich auf die Sache, die es gerade ausübt zu konzentrieren. Die Folge: Unzählige angefangene, aber noch unerledigte Baustellen im Leben. Das kann schnell mal im Chaos enden! Auf das Umfeld der Jungfrau wirkt das eher abschreckend und manche Personen überlegen es sich zweimal, ob sie ihr eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe überlassen sollen.