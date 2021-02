Es gibt Sternzeichen, die einfach nicht zusammenpassen. Bei manchen Paaren ist eine Trennung deshalb fast schon vorprogrammiert. Denn zwischen ihnen kommt es einfach ständig zu Diskussionen und Streit. Und diese explosive Mischung wird durch die Krise und die aktuelle Situation auch noch verstärkt, weshalb sich viele dann schließlich trennen.

Diesen Sternzeichen-Paaren steht 2021 eine Trennung bevor.

Wassermann und Krebs

Während dem Krebs die Familie sehr wichtig ist und er irgendwann auch seine eigene gründen will, braucht der Wassermann seine Freiheit. Er fühlt sich schnell eingeengt und lebt lieber im Hier und Jetzt anstatt weit in die Zukunft zu schauen und an die Familienplanung zu denken. Genaue diese unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen sind meist auch der Grund dafür, warum Beziehungen zwischen diesen beiden Sternzeichen nicht halten. Vor allem seit der Corona-Krise wird die Partnerschaft zwischen Wassermann und Krebs auf die Probe gestellt. Weil für den Krebs gerade jetzt eine Familie noch wichtiger geworden ist und der Wassermann nun aber noch mehr den Drang verspürt, seine Freiheiten zu genießen, trennen sich Paare in dieser Konstellation 2021 häufig.

Steinbock und Zwillinge

Der Zwillinge hasst die Routine. Er will von Tag zu Tag leben und nie wirklich wissen, was die Zukunft bringt. Der Steinbock hingegen hat mehrere Kalender und Planer, um jedes Detail seines Lebens genauestens vorhersehen zu können. Mit der verrückten Art des Zwillings kann der bodenständige Steinbock nur schlecht umgehen: Streit-Potenzial hoch Drei. Und gerade in Zeiten wie diesen eine besonders explosive Mischung. Auf Dauer schaffen diese beiden Sternzeichen es einfach nicht mehr, Kompromisse einzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. 2021 steht deshalb vermutlich eine Trennung ins Haus.

Widder und Stier

Eine weitere schwierige Konstellation sind der Widder und der Stier denn beide Sternzeichen sind extrem hartnäckig und stur. Sie krachen immer aneinander und werden sich einfach nicht einig. Denn beiden wollen ständig recht haben und wissen immer alles besser als der andere. Und wenn sie erst einmal so richtig streiten, wird keiner von beiden eingestehen, falsch zu liegen. Beide verlangen vom jeweils anderen eine Entschuldigung, keiner von ihnen wird sie geben. Besonders schwierig wird es dann, wenn beide auch noch unterschiedliche Einstellungen und Ansichten zur Corona-Pandemie haben. Wer hier nicht am selben Strang zieht, der wird sich über kurz oder lang trennen.

Stier und Schütze

Während der Stier die Gemütlichkeit liebt und es fast schon genießt, zurzeit nicht allzu viel unternehmen zu können und am Wochenende seine Ruhe zu haben, liebt der Schütze das Abenteuer und das Feiern. Weil er zurzeit kaum Freunde treffen und keine Partys feiern kann, wird er immer unrunder. Die ruhige und gelassene Art des Stiers provoziert den Schützen auf Dauer. Und weil er seinen Ausgleich braucht, um eine gut funktionierende Beziehung zu führen und der Stier hingegen kein Problem damit hat, 24/7 Zeit mit dem Partner zu verbringen, kracht es zwischen den beiden ziemlich oft. Es fehlen die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Tierkreiszeichen, und das zeigt sich 2021 erst so richtig. Finden der Schütze und der Stier keine gemeinsame Lösung, dann ist eine Trennung wohl unvermeidbar.