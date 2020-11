Leider vergessen wir bei unserer Körperpflege oft auf unsere Kopfhaut. Doch diesen Fehler solltet ihr in Zukunft nicht mehr machen, denn sie ist äußerst empfindlich und braucht viel Pflege.

Wusstest du, dass deine Kopfhaut 7x schneller altert als die restliche Haut? Und trotzdem vernachlässigen wir sie meistens bei unserer Körperpflege. Aber nachdem wir jetzt ja einiges an Zeit haben, könnten wir doch mit einer ausgiebigen Pflege beginnen:

1. Kopfhaut-Massage

Es ist besonders wichtig, seine Kopfhaut ab und zu einmal zu massieren. Denn das fördert die Durchblutung und regt das Haarwachstum an. Wer nicht viel Zeit dafür investieren möchte, der kann sich einfach zwei oder drei Minuten mit der Massage während dem Haare waschen beschäftigen. Dadurch wird auch noch das Shampoo schon einmassiert. Wichtig: Bei der Massage solltest du niemals deine Fingernägel verwenden, denn das kann zu kleinen Rissen in der Haut führen und reizt die sensible Kopfhaut. Wer seiner Kopfhaut etwas wirklich Gutes tun möchte, der sollte sich auch eine Massage-Bürste kaufen. Die kannst du auch im Online-Shop von hairlust um 12,95 Euro finden.

Bild: Hairlust

2. Richtig Haare waschen

Leider machen die meisten von uns den Fehler, dass sie das Shampoo nach dem Waschen nicht richtig ausspülen. Das solltet ihr in Zukunft unbedingt ändern, denn die Rückstände auf der Kopfhaut, hindern sie daran zu atmen. Dadurch entstehen nicht nur kleine Hautschuppen, sondern es kann auch zu kleinen Infektionen kommen. Also nach dem Shampoo die Kopfhaut gründlich reinigen. Tipp: Wenn du beim Ausspülen noch einmal den Kopf zwei Minuten massierst, dann kannst du dir anschließend sicher sein, dass alle Rückstände beseitigt sind. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte auch einmal in der Woche seine Haare mit Essig waschen. Nur keine Sorge, der Geruch bleibt nicht lange in den Haaren.

3. Trockene Kopfhaut fetten

Bei trockener Kopfhaut entwickeln sich mit der Zeit kleine Hautschuppen, die wirklich unangenehm werden können. Außerdem ist auch Juckreiz eine Folge von zu trockener Haut. Deshalb solltest du sie regelmäßig (einmal im Monat) fetten. Und das kannst du ganz einfach mit ein paar Hausmitteln machen:

Öle gegen trockene Kopfhaut: Dafür kannst du entweder Olivenöl oder Kokosöl verwenden. Reibe das Öl auf deine Kopfhaut und massiere es langsam ein. Dann lässt du es kurz einwirken und nach 5 bis 10 Minuten wäschst du das Öl aus den Haaren raus. Wieder gilt: Das Shampoo gründlich ausspülen. Rosmarin-Wasser: Leg ein paar Zweige Rosmarin in 100ml Wodka ein. Das solltest du mindestens fünf Tage ziehen lassen, bis du es anschließend durch ein Sieb gießt. Von dem Wasser kannst du dann jeden Abend ein paar Tropfen auf deine Kopfhaut geben und einmassieren. Diese Mischung brauchst du anschließend auch nicht mehr ausspülen. Zitronen gegen Schuppen: Wenn sich bereits Schuppen gebildet haben, sind Zitronen ein wirksames Hausmittel dagegen. Halbiere dafür einfach eine Zitrone und reibe deine Kopfhaut damit ein. Dann lässt du es eine Zeit lang einwirken und du spülst es anschließend wieder raus. Diese Anwendung kannst du einmal die Woche wiederholen.

4. Häufiges Kämmen

Gestern Abend die Haare gewaschen und heute sind sie schon wieder fettig? Das kann daran liegen, dass deine Kopfhaut zu wenig Durchblutet ist. Deshalb solltest du deine Haare häufiger kämmen. Beim Bürsten kannst du auch gleich deinen Kopf mit massieren. Aber Vorsicht! Nicht zu fest andrücken, das mag die empfindliche Haut gar nicht. Natürlich kann fettige Kopfhaut auch aus anderen Gründen entstehen. Stress oder Druck kann auch eine fettige Haut verursachen. Außerdem sind auch die Rückstände vom Shampoo nicht hilfreich. Deshalb noch einmal zur Erinnerung: Das Shampoo immer gründlich ausspülen.