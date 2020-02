Wie die Geschworenen vor dem Obersten Gericht in New York gestern bekannt gaben, befand die Jury Harvey Weinstein im Vergewaltigungsprozess für schuldig.

Dem Filmproduzenten droht nun jahrelange Haft. Das Maß der Strafe soll am 11. März verkündet werden. Bis dahin muss der 67-Jährige ins Gefängnis.

Harvey Weinstein wurde schuldig gesprochen

Der Gerichtsprozess rund um die Sexualdelikte von Harvey Weinstein fand gestern ein Ende. Dabei befand die Jury den 67-Jährigen für schuldig, wie die Geschorenen dem Obersten Gericht in New York gestern mitteilten. Laut Medienberichten sprach das US-Gericht Weinstein allerdings nur in zwei Anklagepunkten schuldig. So verurteilte die Jury, bestehend aus mehreren Laienrichtern, Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Im Anklagepunkt des brutalen sexuellen Übergriffs erklärte man den Filmproduzenten jedoch für nicht schuldig. Beim brutalen sexuellen Übergriff handelte es sich zudem um die schwerste Anklage, denn für das Delikt droht dem Täter lebenslange Haft.

Verurteilt: Weinstein bis auf Weiteres in Gewahrsam

Nach seiner Verurteilung baten Weinsteins Anwälte den Richter James Burke, ihn wegen seiner gesundheitlichen Probleme gegen eine Kaution auf freien Fuß zu setzen. Der US-Richter lehnte den Antrag jedoch schließlich ab. Am Ende der Gerichtsverhandlung führte man Weinstein in Handschellen aus dem Saal.

Weinstein nach Urteilsverkündung in Krankenhaus eingeliefert

Eigentlich ordnete der Richter an, den Verurteilten sofort ins Gefängnis zu bringen. Kurz nach der Urteilsverkündung erlitt der 67-Jährige allerdings einen Schwächeanfall und musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden. Weinstein klagte über akute Schmerzen in der Brust. Laut seinem Sprecher wurde er wegen seines Blutdrucks und starkem Herzklopfen in eine Klinik gebracht.

Ob Weinstein noch im Krankenhaus ist, ist derzeit unklar. Bis zur Verkündung des genauen Strafmaßes am 11. März soll der Filmproduzent im New Yorker Gefängnis auf Rikers Island einsitzen. Ihm droht zudem nun jahrelange Haft.

Der Harvey Weinstein-Fall

Im Oktober 2017 beschuldigte man Harvey Weinstein, eine große Anzahl von Frauen sexuell belästigt und zudem auch missbraucht zu haben. Unter den Klägern befinden sich dabei unter anderem Hollywood-Stars wie Cara Delevigne, Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow. Im November 2018 verhaftete die Polizei Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Gegen eine Kaution entließ man den Filmproduzenten allerdings kurz darauf wieder aus der Haft. Im Januar 2020 begann in New York schließlich der Prozess gegen Weinstein mit der Anschuldigung, 80 Frauen sexuell bedrängt zu haben.