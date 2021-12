Es gibt einfach Phasen, durch die geht jede Beziehung früher oder später. Und je nachdem, wie lang ihr schon zusammen seid, habt ihr die ein oder andere Phase inzwischen schon durchgemacht.

Hier sind fünf Stufen, die jeder Beziehung durchlebt.

1.Verliebtheits-Phase

Frisch verliebte Pärchen können die Finger kaum voneinander lassen. Sie möchten am liebsten jede Minute miteinander verbringen. Der Partner könnte Fehler und Makel haben? Niemals! In der Verliebtheits-Phase ist einfach alles am anderen toll. Verliebte Paare sind mega aufgedreht, glücklich und unternehmungslustig. Außerdem sind sie fast schon voneinander besessen. Der Sex fühlt sich in dieser Phase für viele auch am intensivsten an.

2. Intensiveres Kennenlernen

In dieser Phase kommt man sich näher und lernt sich besser kennen. Die große Verliebtheit lässt allmählich nach. Man führt lange Gespräche, in denen man so einiges von sich erzählt und wir suchen nach Bindung und Geborgenheit. Langsam beginnt man, sich in neuen Lebensbereichen zu öffnen und nicht mehr nur an der Oberfläche zu kratzen. Schließlich muss der andere wissen, wo die Reise hingeht.

3. Konflikte & Erwartungen

Nach ein paar Monaten normalisiert sich alles wieder ein bisschen und der Alltag steht allmählich wieder im Vordergrund. Als Paar unterhält man sich darüber, welche Erwartungen man an die Beziehung hat. Inzwischen kann man sich nämlich schon ein gutes Bild davon machen, wie die Partnerschaft in Zukunft aussehen könnte. An dieser Stelle gehen die leider auch viele Beziehungen in die Brüche, da sich Weltbilder, Meinungen und Erwartungen einfach nicht miteinander decken.

4. Anpassen

Eine Partnerschaft ist immer ein Geben und Nehmen – das wissen wir alle. Hier gehen Partner entweder einen Schritt aufeinander zu und gehen Kompromisse ein oder es kommt zu offenen Machtkämpfen. Schafft man es nicht, Kompromisse einzugehen, dann setzen die großen Zweifel ein. Ist der Partner oder die Partnerin wirklich der/die Richtige? In dieser Phase kommt es oft zu Seitensprüngen, wenn die Einengung und der monotone Alltag zur Belastung werden.

5. Vertrauen & Verbundenheit

Hat man alle vorherigen Phasen gemeistert, dann stellt sich eine große Zufriedenheit ein. In dieser Phase verspürt man eine tiefe Verbundenheit mit dem Partner oder der Partnerin, weshalb Hochzeit und/oder Kinder in dieser Phase ein großes Thema sind. Das Vertrauen in den Partner ist fast grenzenlos und nur weniges kann es brechen. An dieser Stelle ist die einzige Herausforderung, den anderen nicht als selbstverständlich zu nehmen und auch nach Jahren der Partnerschaft immer noch etwas in die Beziehung investieren zu wollen.