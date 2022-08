„Love is Blind“, die Reality-Serie von Netflix, bei der sich Paare zum ersten Mal sehen, wenn sie sich verloben. Ein Reality-Show-Konzept, das uns total süchtig gemacht hat. Gerade in Staffel zwei ging es drunter und drüber. Zwei Paare haben am Ende tatsächlich geheiratet – doch ihre Liebe sollte offenbar nicht ewig halten.

Denn nun lassen sich die einzigen zwei Pärchen aus Staffel zwei, die sich das Jawort gegeben haben, wieder scheiden.

„Love is Blind“: Diese Paare lassen sich scheiden

Kann man sich in jemanden verlieben, ohne diese Person gesehen zu haben? Die Netflix-Show „Love is Blind“ behauptet „JA“. Die Teilnehmer:innen sprechen in dem Reality-Format durch eine Wand hindurch miteinander, sehen sich dabei aber nicht. Erst, nachdem sie sich offiziell verloben, dürfen sie sich sehen. Wie wir wissen, kommt es danach nicht bei allen Paaren tatsächlich zur Hochzeit. In Staffel zwei schafften es nur zwei Paare durch die gesamte Hochzeitszeremonie. Doch wie es aussieht, sollte ihre Ehe dennoch nicht halten. Denn zwei Paare der vergangenen Staffel gehen nun angeblich wieder getrennte Wege.

So soll Danielle Ruhl am 15. August die Scheidung von Nick Thompson eingereicht haben, wie Gerichtsdokumente, die BuzzFeed vorliegen, beweisen wollen. Falls ihr euch nicht erinnern könnt: Das war das Paar mit der selbstgemachten Zahnpasta und dem Streit, bei dem Nick als Maiskolben verkleidet war …

Bild: Netflix

Die Trennung der beiden kommt für Fans ziemlich überraschend, denn noch vor wenigen Wochen meinte Danielle, dass sie eine zweite Hochzeit und Kinder mit Ehemann Nick haben möchte. Was da wohl schiefgelaufen ist?

Auch Iyanna und Jarrette trennen sich

Danielle und Nick sind aber nicht das einzige verheiratete „Love is Blind“-Paar, das sich jetzt wieder scheiden lässt. Denn auch Iyanna McNeely und Jarrette Jones gaben vor wenigen Tagen ihre Trennung in einem Instagram-Posting bekannt. „Nach reiflicher Überlegung müssen wir leider mitteilen, dass wir uns getrennt haben und den Scheidungsprozess einleiten werden“, schreiben sie in ihrem gemeinsamen Insta-Posting. Wie sie darin außerdem betonen, lieben sie sich zwar noch, allerdings hat sich ihr Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, trotzdem werden sie sich gegenseitig immer das Beste wünschen.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie es mit den verheirateten Pärchen aus Staffel eins aussieht. Dort scheint offenbar noch alles in Ordnung zu sein. Die Paare Amber Pike & Matthew Barnett und Lauren Speed-Hamilton & Cameron Hamilton sind immer noch zusammen!