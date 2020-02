Ein Video mit dem Titel “Be A Lady, They Said” macht auf Instagram, Facebook & Co gerade die Runde. Denn darin werden all die Dinge angesprochen, die von uns Frauen erwartet werden – und ja, das ist viel. Und ziemlich widersprüchlich.

Gesprochen wird die Message von Schauspielerin Cynthia Nixon. Und auch andere starke Celebrity-Frauen kommen in dem Video vor, das vom amerikanischen Girls Girls Girls Magazine gepostet wurde. Empowerment pur.

Dieses Video mit Cynthia Nixon musst du gesehen haben

Mit diesem Video begeistert das Girls Girls Girls Magazine gerade unzählige Frauen im Netz. Denn es hat eine unglaublich starke Botschaft, die wirklich jeder hören sollte. Darin spricht Schauspielerin Cynthia Nixon einen Text, der eigentlich schon 2017 veröffentlicht wurde. Es geht dabei um all die Dinge, die von Frauen verlangt werden.

“Be a lady they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Your pants are too tight. Don’t show so much skin. Don’t show your thighs. Don’t show your breasts. Don’t show your midriff.” – “Sei eine Lady, sagten sie. Dein Rock ist zu kurz. Dein T-Shirt ist zu knapp. Deine Hose ist zu eng. Zeig nicht so viel Haut. Zeig keine Schenkel. Zeig nicht so viel Brust. Zeig deine Taille nicht.”, heißt es etwa in dem Text, denn Männer können sich nicht selbst kontrollieren. Gleichzeitig sollen wir Frauen aber auch sexy sein, locker werden, heiß aussehen, denn Männer haben ja auch Bedürfnisse.

In dem dreiminütigen Clip folgt ein Gänsehautmoment dem nächsten. Denn garantiert jede Frau kann sich in diese Situation hineinversetzen und hat in ihrem bestimmt schon mehr als einen dieser Sätze gehört.

Aber seht und hört einfach selbst:

Girls Girls Girls Magazine sendet starke Botschaft

Bereits im Dezember 2018 machte das Magazin mit einem Fotoshooting mit Schauspielerin Rachel McAdams auf sich aufmerksam. Denn die 41-Jährige war damals gerade erst Mutter geworden und stillte noch. Während des Shootings musste sie deshalb immer wieder zwischendurch Milch abpumpen. Fotografin Claire Rothstein fand diesen Moment so stark, dass sie ihn als Teil des Shootings festhalten wollte. Diese wunderschönen Aufnahmen sorgte in den Sozialen Netzwerken für jede Menge Begeisterung. Auch in dem nun veröffentlichten Clip sind die Bilder von Rachel McAdams zu sehen.