Dunkle Schatten, sprechende Puppen, der Axtmörder unterm Bett… Horrorfilme sind nichts für schwache Nerven. Doch viele von uns mögen es, wenn es ihnen eiskalt den Rücken runterläuft. Diese drei Sternzeichen suchen das Gruselerlebnis.

Sie stehen total auf Horrorfilme!

Krebs

Der Krebs liebt es sich zu schaudern, obwohl er danach große Probleme damit hat den Film zu verarbeiten. Er nimmt in Kauf, dass nach einer Horrorsession erstmal drei Wochen das Licht im Vorzimmer angelassen wird. Und nach „Düstere Legenden“ checkt er noch jahrelang den Rücksitz bevor er ins Auto steigt. Das Sternzeichen Krebs lebt gern in der Vergangenheit, was ihn zu einem Fan von kultigen Teenie Slashern wie „Scream“ oder „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ macht.

Da wird er auch die kitschige Fortsetzung genießen. Wer seine Horrorfilme gerne ruhig genießt, ist mit einem Krebs nicht gut bedient. Beim kleinsten Geräusch wird die Decke dramatisch bis über die Nasenspitze gezogen, der Schockmoment wird mit dann mit lautem Schreien bis zu hysterischem Lachen kommentiert.

Stier

Der Stier zählt eher zu den gemütlichen Sternzeichen. Auf der Suche nach Extremen ist er nicht. Aber vom sicheren Sofa aus traut er sich dafür umso mehr. Von Psychothrillern bis zu Splatter, ihm kann es nicht gruselig und blutig genug sein. Er versucht sich auch gern als Aufdecker, weshalb er eine Vorliebe für Krimis und Thriller hat. Der Horror auf der Couch ist für ihn eine sichere Abwechslung zum ereignislosen Alltag. Durch den Nervenkitzel kann er Emotionen ausleben, die er normalerweise nicht sucht und findet.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr anspruchsvoll, so auch in der Auswahl seiner Horrorfilme. Er nimmt den Film als ästhetisches Kunstwerk wahr. Dieses Sternzeichen will einen Film der bis zum Ende des Abspanns fasziniert. Seichte Slasher Filme kommen dem Skorpion dabei nicht auf den Bildschirm. Vielmehr steht er auf die Arthouse-Schiene. Bei „The Ring“ guckt er nicht die Hollywoodversion, sondern das japanische Original von Hideo Nakata. Danach wird der Film genauestens analysiert. Der Skorpion gerät auch stundenlang über die Bildsprache und das Sounddesign ins Schwärmen.