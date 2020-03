Der Zeit der Corona-Quarantäne kann sinnvoll genutzt werden. Wer sich schon lange mal im Hörbuch-Hören versuchen wollte, kein ungelesenes Buch mehr zu Hause hat oder sich einfach nur berieseln lassen will: Jetzt ist der Moment gekommen! Wir haben die 5 besten Hörbücher gefunden, die euch durch die Quarantäne bringen!

Wer keinen Account auf diversen Hörbuch-Anbietern wie Audible und Co. oder einen Kindle hat, dem könnten die Gratis-Downloads gefallen…

1. Outlander – Feuer und Stein

Wer wirklich seeeeehr viel Zeit hat, der kann sich das Hörbuch Outlander – Feuer und Stein von Diana Gabaldon anhören. Auf insgesamt 37 Stunden verteilt, erzählt es die Geschichte einer englischen Krankenschwester aus dem Jahr 1946. Claire Rendall betritt einen alten Steinkreis, verliert das Bewusstsein und erwacht plötzlich im Jahr 1743. Das Hörbuch gibt’s zum Gratis-Download!

2. Fast ein Date

Das romantische Hörbuch Fast ein Date von Chatherine Bybee verspricht auf 7 Stunden und 26 Minuten Spannung, Leidenschaft und viel Humor. Jessica ist Kellnerin und alleinerziehende Mutter. Sie kommt gerade so, jeden Monat über die Runden. Für sie steht fest: Sie braucht einen reichen Mann. Als der attraktive Cowboy Jack eines Tages in ihrem Lokal aufkreuzt und mit ihr flirtet, hält sie sich zurück, da die denkt, er könne ihr nicht das Leben bieten, dass sie braucht. Was Jessica aber nicht weiß: Jack ist millionenschwer… Erhältlich um € 4,49 auf Amazon.

3. Die Känguru-Chroniken

Autor und Sprecher Marc-Uwe Kling erzählt in seinen Känguru-Chroniken, auf insgesamt 4 Stunden und 52 Minuten verteilt, wie es ist, mit einem Känguru zusammenzuleben. Dass das nicht immer einfach ist, steht schon mal fest! Vor allem, wenn das Känguru Kommunist ist und auf Nirvana abfährt. Klingt lustig, ist es auch. Dieses und viele weitere Hörbücher gibt’s um € 10,95 auf Audible.

4. Schneemann

Wer’s ein bisschen spannender mag, der hört sich am besten der Thriller Schneemann von Jo Nesbø an. In 7 Stunden und 2 Minuten erzählt die Stimme von Oliver Mommsen, eine bestialische Geschichte über einen Serienmörder. Seine Opfer: Junge Mütter. Kommissar Harry Hole startet eine fieberhafte Jagd nach dem Mörder. Erhältlich um € 14,99 auf Legimi

5. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg

Soll ich dich zu unserer Whatsapp-Gruppe hinzufügen? Bist du bei der Weihnachtsfeier dabei? Fahren wir gemeinsan in den Urlaub? Das Hörbuch Am Arsch vorbei geht auch Weg von Alexandra Reinwarth beschäftigt sich mit genau diesen, oftmals auch nervigen Fragen von Freunden und hilft dabei, einfach mal “nein” zu sagen uns sich dabei nicht wie ein ignoranter Eisklotz zu fühlen. 4 Stunden und 24 Minuten purer Lebensratschlag. Gibt es um € 10,95 auf Bookbeat.