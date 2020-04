Der Cast von der “The Nanny” hat eine besondere Überraschung für Fans der Kultserie. Denn inmitten der Coronakrise kehrt die Show aus den 90ern zurück! Die gesamte Besetzung rund um Fran Fine und Co. haben die erste Folge der Sendung neu aufgenommen. Und das von zu Hause aus.

Mit einem virtuellen Table Read haben die Schauspieler die Serie zurückgebracht.

“The Nanny” ist zurück

Fran Dresher, die in der Serie Nanny Fran Fine spielt, hat die gesamte Originalbesetzung zusammengetrommelt und die erste Folge der Kult-Show neu aufgezeichnet. Die Stars der damaligen Sendung haben sich zurück in ihre Rollen versetzt und das in ihren Wohnzimmern. Denn aufgrund der Coronakrise, können sie sich derzeit nur über Videochat sehen. Schnell noch das Skript der 1993 erschienenen Folge rauskramen und los geht’s! Hättet ihr alle erkannt?

Das Erfolgsrezept der Serie

Eine kleine Zeitreise: Es hat nicht lange gedauert, bis die schrullige Brautmodenverkäuferin Fran Fine unsere Herzen erobert hat. Aber beginnen wir von vorne: Von einem auf den anderen Tag verliert sie ihren Job und kommt durch Zufall ins Casting einer neuen Nanny für die Kinder des berühmten Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield. Ihr exzentrischer Stil und ihre liebevolle Art lassen “die Nanny” über Nacht zum Star werden. Aber nicht nur das: Denn Fran Fine ist seit der ersten Episode eine wahre Stilikone, mit der sich viele identifizieren können.

Diese virtuelle Reunion kommt jedenfalls gerade zur richtigen Zeit und zaubert uns allen ein Lächeln ins Gesicht.