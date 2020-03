Insgesamt 750 Österreicher, die wegen des Ausbruchs des Coronavirus im Ausland festsaßen, wurden nun nach Österreich zurückgeholt.

Gemeinsam mit Austrian Airlines und Laudamotion kamen am Mittwoch (18. März) knapp 600 Personen aus Gran Canaria, Teneriffa und Ägypten. 150 weitere Österreicher kehrten aus Amsterdam, Kiew und Moskau zurück.

750 österreichische Touristen aus Ausland zurückgeholt

„Nach den zwei Rückholflügen aus Marokko konnten heute Österreicherinnen und Österreicher aus sechs weiteren Destinationen nach Österreich zurückgebracht werden“, so Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwochabend. Zudem folgen auch in den kommenden Tagen weitere Flüge. Bislang habe man insgesamt 1.300 gestrandete Touristen nach Österreich zurückholen können.

47.000 Urlauber sitzen wegen Coronavirus in 100 Ländern fest

In mehr als 100 Ländern sitzen weltweit saßen insgesamt 47.000 österreichische Touristen wegen des Coronavirus fest. Doch einen Teil davon konnte man nun bereits mit Rückholaktionen nach Österreich bringen. Allerdings fordert das Außenministerium viele auch dazu auf, privat ihre Heimreise anzutreten.

Denn Urlauber, die sich aktuell in Großbritannien, den Niederlanden, Russland oder der Ukraine aufhalten, wurden bereits angewiesen, diese Länder umgehend zu verlassen. Flüge aus diesen Ländern bekommen ab heute nämlich keine Landeerlaubnis in Österreich mehr. Man solle deshalb andere Flughäfen in Europa anreisen und versuchen von dort nach Österreich zu kommen.

Flüge aus Türkei bald gestrichen

Schwierig wird es unterdessen allerdings für Urlauber in der Türkei. Denn Direktflüge von dort nach Österreich werden aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise bald ausgesetzt, so das Außenministerium. Deshalb solle man den Urlaub vorzeitig abbrechen und schnellstmöglich zurückkommen, so die Warnung.