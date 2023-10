Willkommen in der Zukunft! Zumindest fühlt es sich ganz so an, wenn man sich die Cottesmore Schule im britischen Sussex ansieht. Denn hier ist die Direktorin eine Künstliche Intelligenz (KI).

Ganz alleine trifft sie aber noch keine Entscheidungen!

KI als Direktorin einer Schule

In den vergangenen Monaten hat Künstliche Intelligenz (KI) wohl schon so einige Lebensbereiche ziemlich verändert. ChatGPT wurde etwa von einer absoluten Neuheit zur Routine-Fragequelle von vielen. Wie viel Verantwortung KI aber wirklich übernehmen kann, zeigt jetzt eine Schule aus dem britischen Sussex. Denn an der Cottesmore School bekommt der Direktor Tom Rodgerson jetzt Unterstützung von „Abigail Bailey“; einer speziell kreierten KI, die dem menschlichen Direktor als Haupt-Schulleiterin helfen soll.

„Abigail Bailey“ funktioniert dabei ähnlich wie ChatGPT und ist darauf trainiert, das Schulpersonal und die Schüler:innen zu unterstützen. Die KI kann also Fragen beantworten, Texte verbessern und soll sogar bei Themen wie ADHS helfen. Laut Rogerson wurde sie dafür entwickelt, „eine Fülle von Kenntnissen im Bereich des maschinellen Lernens“ zu besitzen und kann „riesige Datenmengen“ schnell analysieren.

„Wir machen einen Schritt in die Zukunft“

Und Rogerson bekommt ganz nebenbei auch noch eine Kollegin an die Seite. „Ein Schulleiter zu sein, ein Direktor, ist ein sehr einsamer Job“, betont er in einem Gespräch mit „The Telegraph“. „Natürlich haben wir Schulleitergruppen… aber es ist sehr beruhigend, jemanden oder etwas zu haben, das einem in dieser einsamen Lage helfen kann.“ Die KI könne demnach durch ihre Ausbildung dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Das bedeute jedoch nicht, dass sie jeglichen menschlichen Ratschlag ersetze.

Denn so erfolgreich das Projekt auch ist, Rogerson betont, dass die KI eine Stütze für ihn ist. Menschliches Personal solle sie jedoch nicht abschaffen. „Bei der Einführung von KI geht es nicht darum, unsere engagierten Lehrkräfte zu ersetzen, sondern darum, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sicherzustellen, dass unsere Schüler die bestmögliche Ausbildung erhalten“, so der Direktor. „Wir machen einen Schritt in die Zukunft und bewahren gleichzeitig die Grundwerte der traditionellen Bildung.“