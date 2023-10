Im Herbst erwecken wir unsere heiß geliebte Knitwear wieder zum Leben! Vor allem das Strickkleid hat es uns in diesem Jahr angetan. Denn das stylische Fashionpiece lässt sich sowohl casual als auch chic tragen.

Wir zeigen euch unsere Favoriten!

1. Lässig mit Lederjacke

Layering ist das große Trend-Zauberwort im Herbst! So können wir auch Strickkleider ohne Ärmel tragen – in Kombination mit einer wärmenden Lederjacke zum Beispiel. Was wir besonders daran lieben: Der Look hat einen rockigen Vibe, der uns eine Extraportion Selbstbewusstsein verleiht. Passende Accessoires wie glitzernde Hoops und eine sparkly Tasche werten das Strick-Outfit auf, während eine schwarze Kappe für den Casual-Faktor sorgt. Dazu noch Overknee-Boots aus Leder und ihr seid absolute Fashionqueens!

Der Style zum Nachschoppen:

2. Cozy mit Jeansjacke

Wenn es draußen wieder kälter wird, wollen wir eigentlich nur eines: Die Cozyness so gut es geht nach oben schrauben. Ein langes, dunkles Strickkleid mit einer Jeansjacke und angesagten Bikerboots sorgen für Gemütlichkeit, die noch dazu absolut trendy ist. Eine goldene Halskette sowie eine fancy Sonnenbrille dienen als Hingucker. Passende Nägel – etwa in einem herbstlichen Schwarz – runden den Look perfekt ab!

Der Style zum Nachschoppen:

3. Chic mit Heels

Wer sagt, dass Strickkleider immer casual sein müssen? Mit den richtigen Fashionpieces seid ihr damit ultra chic! Auch die Farbe des Kleides, etwa in sanftem Beige oder strahlendem Weiß, sorgt für jede Menge Eleganz. Dazu einen langen, hellen Mantel sowie Schuhe mit Blockabsatz und ihr könntet direkt aus der Pariser Modeszene stammen. Nicht vergessen: Eine Baskenmütze sowie eine Halfmoon-Bag sorgen außerdem für DIE Highlights eures Looks.

Der Style zum Nachschoppen: