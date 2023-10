Ja, es ist wahr: unser geliebtes Karohemd aus unserer Rock-Zeit in den 90ern ist zurück! Und wir könnten nicht happier sein, denn das It-Piece ist nicht nur mega bequem, sondern obendrein auch noch das perfekte Go-To-Outfit an Tagen, an denen mal wieder nicht weiß, was man anziehen soll.

Wir zeigen euch, wie ihr den Holzfäller-Look mit Karohemd & Co am besten stylt!

Karohemd: Der rockige Look aus den 90ern ist zurück!

Das Karohemd zählt für uns zu unseren absoluten Styling-Favoriten. Denn nichts lässt sich einfach und schneller stylen, als das gute alte Holzfäller-Hemd. Unser Go-To-Look: das Karohemd kombinieren wir mit gemütlichen Leggings, chunky Boots – wie zum Beispiel Dr. Martens – und Crossbody-Bag. Für einen noch sportlicheren Look binden wir unsere Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und tragen den Hairtstyle mit einer lässigen Kappe. Verspielte Details zaubern wir mit silbernem Schmuck! Egal ob zum Shoppen, einen causal day im Office oder auch eine Partynacht – dann ohne Kappe – dieser Look geht einfach IMMER!

Noch mehr Karohemden zum Nachshoppen:

Good to know: Karohemden dürfen ruhig locker und oversized sitzen. Geheimtipp: Noch viel mehr Auswahl und lässige Jacken und Hemden mit Karomuster findet ihr in so manchen Männerabteilungen!