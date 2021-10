Wer hat sich bei einer Beziehung eines Freundes nicht auch schon mal gedacht: “Das hält nicht lange”? Ihr konntet aber nicht genau sagen weshalb. Naja, es gibt tatsächlich ein paar konkrete Anzeichen, an denen ihr erkennen könnt, wann eine Partnerschaft schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist.

Diese Zeichen deuten darauf hin, dass eine Beziehung womöglich schon bald wieder vorbei ist:

1. Eine Person zögert schon vor der Beziehung

Jeder von uns hat es schon einmal erlebt: Man hat ein Date nach dem anderen und irgendwann stellt sich die Frage nach der Exklusivität und vielleicht sogar nach einer Beziehung. Doch man zögert. Reichen die vorhandenen Gefühle wirklich für eine langfristige Beziehung? Merkt ihr, dass euer Gegenüber sich in ein solchen Bredouille befindet, dann solltet ihr den nächsten Schritt noch einmal überdenken. Das Ende könnte nämlich schneller kommen als geplant.

2. Einer wirkt verliebter als der andere

Während einer extrem verliebt ist und ununterbrochen Zeit mit seinem Partner oder seiner Partnerin verbringen möchte, wirkt der andere Beziehungspart sehr zurückhaltend. Sicherlich kann das auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein. Es gibt Personen, die grundsätzlich ihre Gefühle weniger nach außen tragen. Aber meistens kann man daran nur umso mehr die Unentschlossenheit der Partnerin oder des Partners erkennen.

3. Eine Person braucht sehr viel Freiraum

Für das ultimative Glück muss man sich selbst auch ein bisschen Me-Time gönnen. Sich gegenseitig Freiraum zu geben ist sehr wichtig, schließlich existiert man auch außerhalb einer Partnerschaft. Aber die Suche nach Freiraum wird dann doch auffällig, wenn gemeinsame Verabredungen häufig abgesagt werden und sich Kontakt auf ein Minimum reduziert. Sucht euer Gegenüber gefühlt immer wieder das Weite, dann bedeutet das wirklich nichts Gutes.

4. Unzufriedenheit schon zu Beginn der Beziehung

Wenn man schon in der Honeymoon-Phase einer Partnerschaft sehr unzufrieden ist, dann sollten sofort eure Alarmglocken läuten. Denn normalerweise sieht man in den Anfängen einer Beziehung alles durch eine rosarote Brille. Einfach alles ist schön! Schleicht sich trotzdem immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit, Unsicherheit oder aber auch Zweifel ein, sieht es nicht ganz so rosig mit der Zukunft eurer Beziehung aus.