Etwas zu finden, für das man innerlich brennt und eine wahre Leidenschaft entwickelt, ist nicht immer einfach. Viele sind ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach ihrer Bestimmung und nach einer Sache, die sie komplett ausfüllt. Doch ein paar von uns werden schon sehr bald mit guten Aussichten belohnt!

Denn für drei Tierkreiszeichen stehen die Sterne in diesem Monat besonders gut!

Wassermann

Der Wassermann wurde geboren, um seine Bestimmung zu finden. Wäre das nur nicht so tricky! Denn das Sternzeichen ist ständig auf der Suche nach der einen Sache, für die es sich zu leben lohnt. Bis jetzt hat es zwar schon öfter den Anschein gemacht, als wäre es endlich so weit. Aber am Ende kam leider doch immer alles anders. Nur nicht den Kopf hängen lassen! Denn die Sterne für den Wassermann stehen besonders im Mai sehr gut und geben ihm zusätzlich genügend Rückenwind, um endlich aus seinem Versteck hervorzukommen und sich und der Welt zu präsentieren, worauf er sein Leben lang gewartet hat.

Jungfrau

Kaum hat das Sternzeichen etwas gefunden, dass ihm gefällt, verliert es langsam wieder das Interesse daran. Vor allem im Job wird der Jungfrau das oft zum Verhängnis. Denn dadurch muss sie sich immer wieder auf die Suche nach neuen Herausforderungen machen. Diese Sprunghaftigkeit ist dabei gar nicht gewollt, denn das Sternzeichen wünscht sich einfach nur eine Sache, für die es wirklich brennt. Das Warten und die ewige Suche könnten bald ein Ende haben! Denn die Sternenkonstellation in diesem Monat hat es wirklich in sich. Zum ersten Mal spürt die Jungfrau, was es bedeutet, eine Bestimmung gefunden zu haben.

Steinbock

Wenn das Sternzeichen eines aus seiner Vergangenheit gelernt hat, dann, dass es seine wahre Bestimmung bereits kennt! Und die lautet: eine Familie gründen. Doch bisher hatte das Universum andere Pläne für den Steinbock, der sich dadurch immer antriebsloser gefühlt hat. Hier kommt die gute Nachricht: das Warten hat schon sehr bald ein Ende! Denn jetzt ist laut Sternen die Zeit reif; dass der Steinbock endlich die Person kennenlernt, mit der er seiner Bestimmung nachgeht. Also: Augen offen halten, lieber Steinbock! Denn das könnte wirklich das ganze Leben verändern.