Leidenschaft kann sich in mehreren Lebensbereichen zeigen. Das muss sich nicht nur auf die Liebesbeziehung beschränken. Hier gibt es drei Sternzeichen, die ihre innere Passion nur zu gern in allen Bereichen ausleben – sei es im Alltag oder in der Liebe.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders leidenschaftlich.

Skorpion

Man kann dem Skorpion so einiges nachsagen, aber nicht, dass er nicht leidenschaftlich wäre. Er liebt Romantik und lebt diese mit seinem Partner oder seiner Partnerin immer wieder ausgiebig aus. Die angeborene Leidenschaft des Skorpions äußert sich aber auch in seinem Temperament. Bei Diskussionen oder Streits kann er sich nämlich nicht zurückhalten, bis er entweder Recht bekommt oder seinen Willen durchgesetzt hat.

Widder

Der Widder ist ein sehr ehrgeiziges Sternzeichen mit einem starken Charakter. Er will sich immer durchsetzen, was dem ein oder anderen Konflikt endet. Gleichzeitig stürzt der Widder sich in seine Ziele und arbeitet hart, um sie zu erreichen. Dabei bündelt er seine gesamte Energie und lässt seine ganze Leidenschaft in einer einzigen Sache aufgehen. Am Ende erreicht er mit seiner leidenschaftlichen Art immer, was er sich vornimmt.

Löwe

Beim Löwen gibt es nur reine Emotionen. Seine Gefühle kann der Löwe nie zurückhalten und das gilt für jeden Lebensbereich. In der Liebe hält er sich nie mit übermäßigen Liebesbeweisen und Liebesbekundungen zurück. Im Alltag stürzt er sich mit seiner gesamten emotionalen Ladung in seinen Job, in einem neuen Hobby, in der Freundschaft oder bei verschiedenen Projekten. Der Löwe kennt bei Leidenschaft nur eins und das ist leidenschaftliches Maximum.