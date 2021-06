Wir kennen es alle, kaum ist man wieder in einer Beziehung, rücken Dinge wie Sport, gesunde Ernährung oder auch genügend Me-Time in den Hintergrund. Dabei ist es so wichtig, auch in Beziehungen auf sich selbst zu schauen und sich nicht gehen zu lassen. Alleine schon für das eigene Wohlbefinden.

Diesen vier Tierkreiszeichen fällt das aber alles andere als leicht und sie werden in Partnerschaften zu richtigen Faulenzern.

Jungfrau

Ja, das wundert uns jetzt auch. Denn eigentlich ist die Jungfrau extrem strukturiert und hat für alles einen Plan. Man sollte deshalb auch meinen, sie wird es in einer Beziehung auf keinen Fall darauf anlegen, ihre Routinen nicht einzuhalten und sich gehen zu lassen. Falsch gedacht! Die Jungfrau ist nämlich auch ein echter Beziehungsmensch, der sich dem Partner und dessen Bedürfnissen total hingibt. Sie opfert sich förmlich auf und vergisst deshalb vollkommen auf sich selbst. Und da passiert es dann schonmal, dass sie sich gehen lässt, ihre Sportkurse nicht mehr besucht, um Zeit mit dem Partner zu verbringen und ihre Ernährung und sämtlich Gewohnheiten an die des Partners anpasst. Achtung, das kann auf Dauer auch echt schief gehen!

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den Sternzeichen, die sich in Beziehungen total gehen lassen und nicht mehr nur faul auf der Couch liegen, nichts mehr unternehmen und nicht aus dem Haus gehen, sondern vor allem auch in Sachen Ernährung wird dieses Sternzeichen richtig lasch. So wird der kürzlich noch trainierte Singlekörper schnell zur Pummelfalle. Hinzu kommt: Seelische Traumen heilt er gerne durch Einkaufsorgien. Unser Tipp: Probleme in der Beziehung lieber ansprechen, bevor ihr sie in euch hineinstopft. Und um die Beziehung spannend zu halten, solltet ihr euch doch hin und wieder von der Couch wegbewegen und gemeinsame Abenteuer erleben .

Stier

Der Stier kann in Beziehungen ebenfalls zur Spaßbremse mutieren, die mit der Zeit richtig gemütlich wird und keine Lust mehr auf Abenteuer hat. Gleichzeitig schleicht sich da auch die Faulheit ein und Sport rückt in den Hintergrund. Jetzt, wo man einen Partner gefunden hat, ist das ja nicht mehr so wichtig, denkt sich dieses Sternzeichen. Das “Aufgehen in der Beziehung” ist beim Stier im doppelten Sinn zu verstehen. Ist der Stier erstmals in festen Händen, wird er träge und neigt dazu, sein Äußeres zu vernachlässigen. Er fühlt sich mit dem perfekten Partner an seiner Seite eben richtig wohl und das zeigt er auch! Das wird zwar schön, aber irgendwann kommt der Moment, in dem er sich in der eigenen Haut nicht mehr wohl fühlt – und dann wirft er das womöglich auch noch dem Partner vor! Vergiss also nicht, auch in einer Beziehung auf dich selbst zu schauen. Ganz nach dem Motto: Love yourself!