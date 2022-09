Neue Mondphase, neues Glück: der September-Neumond hat für einige von uns etwas Spannendes in petto. Denn es gibt da die eine oder andere Sache, auf die der Himmelskörper jetzt Einfluss nimmt und somit auch verändert.

Auf welche drei Sternzeichen ein Wandel wartet, lest ihr hier.

Widder

Der September-Neumond ist etwas sehr Besonderes. Denn er leitet nicht nur einen neuen kosmischen Zyklus ein, sondern steht auch für den Beginn einer neuen Jahreszeit. Genauso diesen frischen Wind hat der Widder jetzt auch gebraucht, um sich über einige Dinge klar zu werden. Denn er spürt plötzlich diesen Drang, dieses innerliche Feuer, etwas in seinem Leben zu verändern. Und durch die Herbst-Energie hat das Sternzeichen nun erkannt, dass es nie zu spät ist, seinen Traum zu verfolgen und dass jeder die Chance verdient hat, den Weg zu gehen, mit dem er am glücklichsten ist.

Stier

Die Karten werden jetzt neu gemischt. Für den Stier der perfekte Anlass, um all seinen Frust aus der Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich selbst einen Neustart zu gönnen. Voller Elan geht es jetzt also in Richtung Herbst, der für das Sternzeichen besonders richtungsweisend ist. Denn die Jahreszeit in Kombination mit dem Neumond sorgt für einen Optimismus, von dem selbst der Stier überrascht ist. Doch er wird schnell erkennen, dass es sich lohnt. Denn wenn er am wenigsten damit rechnet, trifft er plötzlich auf eine ganz bestimmte Person, die ihm die Augen öffnet.

Schütze

Wir können es nicht leugnen: die Rückläufigkeit der Planeten hat den Schützen hart getroffen. Er hat sich dadurch überfordert und müde gefühlt, war nicht motiviert und ständig nur am Nörgeln. Doch der September-Neumond ist genau das, was das Sternzeichen jetzt aus den Untiefen seiner Gedanken holt. Denn plötzlich fühlt es sich stärker, energiegeladener und voller Hoffnung. Höchste Zeit also, das zurückzulassen, was einen belastet und sich auf eine schimmernde Zukunft voller schöner Momente zu konzentrieren.