Viel zu lange schon schleppen einige Sternzeichen eine große Last mit sich herum. Einige von ihnen bringen es einfach nicht übers Herz, sich davon zu trennen. Anderen wiederum fehlt der Mut, das Toxische aus ihrem Leben zu verbannen. Doch mit großen Welle an Energie, die in der letzten Wochen des Jahres auf sie zukommt, finden sie endlich die Kraft dazu, sich von diesen Dingen zu befreien.

Damit kann das neue Jahr nur positiv starten!

Wassermann

Im Wassermann brodelt etwas, das er schon lange mit sich herum trägt. Doch bisher hat er nie den Mut gefunden, mit jemandem darüber zu sprechen. Stattdessen haben ihn seine Gedanken gequält und er hat nächtelang Szenarien in seinem Kopf abgespielt, die es so noch gar nicht gab. Der Wunsch nach Veränderung beim Wassermann ist groß. Dahinter steckt mehr als ein neuer Haarschnitt, denn das Sternzeichen verspürt den Drang, einen Ortswechsel durchzuführen. Doch bisher fehlte ihm einfach nur der richtige Plan. Bis jetzt! Denn in den kommenden Tagen hat er endlich die richtige Person gefunden, die ihn von dieser Last befreien kann und zudem noch einige hilfreiche Ratschläge parat hat.

Krebs

Soll ich oder soll ich nicht? Diesen Gedanken trägt der Krebs schon seit einiger Zeit mit sich herum. Doch bisher hat er es nie über den Gedanken hinausgeschafft, ein Kapitel seines Lebens zu schließen und ein neues zu beginnen. Dabei gibt ihm das nahende Jahresende nun endlich genügend Kraft, um einen klaren Kopf im Hinblick auf seine Zukunft zu bekommen. Und dieser Blick legt ihm nahe, sich von den Dingen im Leben zu trennen, die ihn einfach nicht mehr glücklich machen. Im Fall des Krebses ist es der Job, der ihm schon seit längerer Zeit zur Last fällt. Doch ist der Schritt erstmal erledigt, dann kann sich das Tierkreiszeichen endlich auf Dinge konzentrieren, die es glücklich stimmt.

Skorpion

Das ganze Jahr über sind die Gedanken des Skorpions um eine einzige Person gekreist. Doch bisher hat er es nicht geschafft, dieser Person seine Gefühlslage zu übermitteln. Doch das Sternzeichen hat Glück! Denn wie es der Zufall – oder doch das Schicksal? – so, bietet sich ihm bis Jahresende noch die perfekte Gelegenheit, um dem Menschen, der sein Herz schon lange höher schlagen lässt, zu zeigen, wie er wirklich fühlt. Hat er sich erstmal von dieser großen Last befreit, kann der Skorpion unbeschwert ins neue Jahr starten. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Person die Gefühle erwidert oder eben nicht.