Am Anfang einer Beziehung ist einfach alles schön. Wir haben Schmetterlinge im Bauch und unser Gegenüber scheint einfach perfekt zu sein. Am liebsten möchte man jede freie Minute mit dem Partner/der Partnerin verbringen. Bei diesen Sternzeichen führt die große Verliebtheit allerdings dazu, dass sie etwas sehr wichtiges überstürzen. Denn sie gestehen ihre Liebe sehr früh.

Diese Tierkreiszeichen sagen zu früh „Ich liebe dich“.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales und gefühlvolles Sternzeichen. Er liebt Romantik und alles, was dazu gehört. Außerdem verliebt sich das Wasserzeichen schnell über beide Ohren. Dabei kann es sofort mal passieren, dass dem Sternzeichen die drei kleinen Worte unüberlegt über die Lippen kommen. Einmal ausgesprochen, gibt es allerdings kein Zurück mehr. Dabei ist es nicht besonders hilfreich, dass das Sternzeichen gleichzeitig sehr verkopft ist. Nachdem ihm das Liebesgeständnis herausgerutscht ist, würde der Krebs am liebsten die Zeit zurückdrehen. Denn in seinen Gedanken spielt er das unangenehme Szenario immer und immer wieder durch.

Fische

Fische gehören zu den verträumten Sternzeichen. Sie können sich total in ein Gefühl fallen lassen – Eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Besonders in der Liebe. In ihrer Traumwelt sind sie allerdings oft schon sehr viel weiter, als sie es in der Beziehung sind. In ihrer Vorstellung malen sich Fische nämlich die romantischsten Szenarien aus. Das führt dann oft dazu, dass das Wasserzeichen seine Liebe sehr früh gesteht. Meistens macht das Sternzeichen damit sein Gegenüber sprachlos. Schließlich hat seine Liebste/sein Liebster in den meisten Fällen noch gar nicht darüber nachgedacht. Deshalb sollten Fische es sich gründlich durch den Kopf gehen lassen, bevor sie ihre Liebe gestehen.