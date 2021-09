Einige Personen wirken einfach immer bescheiden. Eine Eigenschaft, die tatsächlich viele Menschen sehr schätzen. Laut Horoskop liegt der Ursprung dieses Charakterzugs auch in eurem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders bescheiden.

Steinbock

Der Steinbock ist vor allem eines: ehrgeizig. Aus seiner Arbeit und seiner Motivation zieht er sein Selbstbewusstsein. Deshalb ist ihm immer bewusst, wo seine Stärken liegen, was wiederum dazu führt, dass er diese nie nach außen tragen muss. So wirkt dieses Sternzeichen einfach immer sehr bescheiden, weil es seinen Erfolg und seine Fähigkeiten nie in den Mittelpunkt stellen muss.

Jungfrau

Die Perfektionistin vermeidet es Fehler zu machen. Deshalb ist sie immer damit beschäftigt, sich um ihre beruflichen und persönlichen Projekte zu kümmern und diese besonders gut umzusetzen. So hat sie nie Zeit sich im großen Ausmaß um Oberflächlichkeiten und Luxusgüter zu kümmern, weil ihr Fokus auf ganz anderen Dingen liegt. Dieser Umstand wirkt auf andere Personen sehr bescheiden und bewundernswert.

Fische

Fische sind sehr pflegeleichte und umgängliche Personen, die sich einfach mit jedem verstehen. Doch das liegt unter anderem auch daran, dass sie vermeiden, sich anderen anzuvertrauen, aus Angst, anderen zur Last zu fallen. Aus diesem Grund wirken sie oft zurückhaltend oder introvertiert. Dramen und Oberflächlichkeiten werden ihnen oft zu viel, weshalb es so wirkt, als wären sie besonders bescheiden.