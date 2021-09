Schon wieder brodelt die Gerüchteküche rund um eine Schwangerschaft von Hailey Bieber. Doch diesmal glauben Fans dies an dieser auffälligen Geste von Justin Bieber bei der Met Gala festmachen zu können.

Zuvor brodelte die Gerüchteküche über eine Schwangerschaft Haileys aufgrund einer Insta-Caption, in der sie “Mom & Dad” schrieb.

Ist Hailey Bieber schwanger?

Nach einer auffälligen Geste von Ehemann Justin glauben einige Fans jetzt, dass das Model schwanger sei. Auf dem roten Teppich legte Justin nämlich liebevoll seine Hand auf den Bauch von Hailey, doch sie schob diese sofort weg und flüsterte ihm etwas zu. Nun wird von Bieber-Fans gemutmaßt, was die 24-Jährige dem Popstar wirklich zugeflüstert hatte. Auf der einen Seite glauben Fans, es war: “Mach das nicht so offensichtlich”. Oder eben genau das Gegenteil: “Sie werden denken, ich bin schwanger.” Noch äußerten sich die beiden allerdings nicht selbst zu den kursierenden Gerüchten. Doch das amerikanische Promiportal TMZ soll aus einer Quelle erfahren haben, dass nichts an den Vermutungen der Fans dran ist.

Hailey wünscht sich Kinder

Schon früher kursierten ähnliche Gerüchte über baldigen Nachwuchs, welche von Hailey und Justin sofort im Keim erstickt wurden. Doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, denn das 24-jährige Model verriet der Vogue Arabia in einem Interview im Jahre 2018, dass sie sich definitiv Kinder wünsche. Dabei würde sie sich aber gerne noch Zeit lassen, fügte sie diesem Statement noch hinzu.