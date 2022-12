Schock in Hollywood. Choreograf, DJ und TV-Produzent Stephen Boss, bekannt als „tWitch“ aus der Ellen DeGeneres Show, ist tot.

Er war erst 40 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Fans und Stars trauern um DJ „tWitch“

Stephen Boss aka „tWitch“ ist im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau Allison Holker Boss am Mittwoch gegenüber dem „People“-Magazine. Der DJ, Schauspieler und TV-Produzent wurde am 13. Dezember tot in einem Hotelzimmer gefunden. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, soll seine Frau zuvor die Polizei alarmiert haben. Stephen habe das Haus ohne Auto verlassen, was sehr ungewöhnlich für ihn sei. Die Gerichtsmedizin des Los Angeles County stuft seinen Tod als Suizid ein.

Der Tod des Show-DJs schockt nicht nur Fans, sondern vor allem auch US-Stars. So äußerten sich etwa Schauspiel-Kollege Channing Tatum (tWitch spielte in „Magic Mike XXL“ an seiner Seite) oder auch Michelle Obama zum Tod des 40-Jährigen. „Ich habe keine Worte. Es gibt keine. Mein Kopf und mein Herz können das nicht verstehen. […] Ich liebe dich. Ich werde dich wiedersehen, mein Freund. Bis dann.“, so Tatum unter einem gemeinsamen Foto, das er auf seinem Instagram-Account gepostet hat.

Auch Ellen DeGeneres trauert öffentlich um ihren langjährigen Kollegen und Freund. Er war seit 2014 als DJ Teil der Show und ab 2020 Produzent der Sendung. „Mein Herz ist gebrochen. tWitch war pure Liebe und Licht. Er war meine Familie und ich liebte ihn von ganzem Herzen. Ich werde ihn vermissen. Bitte schickt eure Liebe und Unterstützung an Allison [Anm.: seine Frau] und seine wunderschönen Kinder – Weslie, Maddox und Zaia.“, schreibt Ellen unter einem gemeinsamen Foto mit Stephen.

„Mein letzter Tanz wird immer dir gehören“

In einem öffentlichen Statement gegenüber dem „People“-Magazin bestätigt Allison den Tod ihres Ehemanns tWitch und bittet um Privatsphäre. „Er war das Rückgrat unserer Familie, der beste Vater und Mann und eine Inspiration für seine Fans“, so die 34-Jährige. Außerdem richtet sie in ihrem Statement sehr persönliche Worte an ihren verstorbenen Mann: „Stephen, wir lieben dich, wir vermissen dich und mein letzter Tanz wird immer dir gehören.“

Stephen „tWitch“ Boss hinterlässt seine Kinder Zaia (3), Maddox (6) und Weslie (14). Erst am Sonntag feierten er und seine Frau Allison ihren neunten Hochzeitstag.

Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.