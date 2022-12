Bis zum Jahreswechsel dauert es zwar noch ein bisschen. Doch einige Sternzeichen können sich schon jetzt auf einen fulminanten Start in 2023 freuen! Dafür stehen die Sterne im Jänner nämlich richtig, richtig gut.

Welche Tierkreiszeichen zu Jahresbeginn die Zeit ihres Lebens haben, lest ihr hier.

Wassermann

Eines steht fest: 2023 ist eine Zahl, die sich der Wassermann unbedingt merken sollte. Singles treffen schon in den ersten Wochen nach dem lange herbeigesehnten Jahreswechsel auf eine Person, die sie so schnell nicht wieder loslässt und mit der sie noch einige schöne Stunden verbringen werden. Vergebene Wassermänner machen nun endlich den nächsten Schritt und gehen ein Stück weiter in Sachen Zukunftsplanung mit dem Partner oder der Partnerin. Ein kleiner, funkelnder Ring könnte schon bald dafür sorgen, dass das Sternzeichen gehörig in Feierlaune ist. Unser Tipp: Lasst es ordentlich krachen, das habt ihr verdient!

Zwilling

Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2022 ist es für den Zwilling nun an der Reihe, dass er endlich auch mal auf seine Kosten kommt. Anstatt also andere immer an erste Stelle zu setzen, ist er es jetzt, der die volle Aufmerksamkeit bekommt. Das wird dem Sternzeichen auch richtig gefallen! Denn es fühlt sich durchaus gut an, mal nicht die Person zu sein, die ständig für alles herhalten und auf Dinge verzichten muss. Stattdessen gönnt sich das Tierkreiszeichen gleich im Jänner eine Auszeit, die bitter notwendig sowie genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und wer weiß, ist der Zwilling erstmal mit sich im Reinen, kommt auch der Rest von ganz alleine.

Waage

Die Waage sollte sich auf einen fulminanten Jänner gefasst machen! Denn nicht nur in ihrem Liebesleben, sondern auch im Job, wird es rundgehen. Denn nach jahrelanger, harter Arbeit, ist es nun endlich so weit und das Sternzeichen ergattert seinen absoluten Traumjob. Das schreit förmlich nach Feierlichkeiten, die am besten gar nicht mehr aufhören. Recht hat das Tierkreiszeichen! Immerhin muss Erfolg gebührend gefeiert werden. Dabei kann es ruhig übermütig werden, schließlich ist man nur einmal so jung, wie gerade eben.