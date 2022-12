Es ist ein großer Schock für Fans von Henry Cavill und Superman: Wie jetzt bekannt wurde, kehrt der Schauspieler doch nicht in seine ikonische Rolle des DC-Helden zurück. Das gab Cavill jetzt auf seinem Instagram-Profil bekannt.

Er sei traurig über die Entscheidung, die James Gunn, das Oberhaupt der DC Studios, getroffen habe.

Henry Cavill nicht mehr bei neuem „Superman“-Film dabei

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Henry Cavill erneut als Clark Kent in die Rolle des Supermans schlüpfen soll. Doch jetzt die Schocknachricht: Offenbar hat James Gunn, „Guardians of the Galaxy“-Regisseur und Boss der DC Studios, andere Pläne. Demnach wolle er die „Superman“-Filme künftig in eine andere Richtung führen und sich auf die früheren Jahre des Helden fokussieren. Daher müsse man vermutlich auch einen jüngeren Schauspieler engagieren, der die kultige Rolle übernimmt.

Der 39-jährige Cavill zeigt sich enttäuscht über diese harte Entscheidung. Auf Instagram teilte er jetzt ein Posting, in dem er einige Dinge klarstellt. Er habe sich mit James Gunn und dessen Co-Vorsitzenden bei DC Studios, Peter Safran, getroffen und müsse nun traurige Nachrichten verkünden. „Ich werde letztendlich nicht als Superman zurückkehren“, so der Schauspieler. „Nachdem ich vom Studio im Oktober aufgefordert wurde, meine Rückkehr anzukündigen, bevor die beiden ihre neuen Jobs hier übernommen haben, ist diese Nachricht nun nicht die einfachste, aber so ist das Leben“, schreibt der sichtlich enttäuschte Cavill.

„Wir können ein bisschen trauern“

Dennoch versucht der Schauspieler, Verständnis für die Entscheidung aufzubringen. „Die Wachablösung ist etwas, das eben passiert. Ich respektiere das. James und Peter müssen ein Universum aufbauen. Ich wünsche ihnen und allen, die mit dem neuen Universum zu tun haben, viel Glück.“ Dann wendet sich Cavill noch an seine Fans: „Wir können ein bisschen trauern, aber wir müssen uns daran erinnern, dass Superman immer noch da ist“. Der Superheld existiere weiterhin und auch seine Vorbildfunktion gebe es noch.

Doch seine Zeit, das Cape zu tragen, sei nun vorbei, so die emotionalen Worte des Stars. „Aber das, wofür Superman steht, wird es nie sein. Es war eine lustige Reise mit euch allen, vorwärts und aufwärts“, lautet der Abschlusssatz des Schauspielers.

Fans sind geschockt

Für treue Begleiter von Henry Cavill ist das bereits die zweite Hiobsbotschaft, die sie in diesem Jahr verkraften müssen. Denn vor wenigen Wochen wurde zudem bekannt, dass der 39-Jährige auch nicht mehr in den weiteren Staffeln der erfolgreichen Netflix-Serie „The Witcher“ zu sehen sein wird. Seine Rolle als Hexer Geralt von Riva nimmt er also nur noch für die dritte Staffel ein. Zwischenzeitlich munkelte man sogar, dass die Entscheidung, aus der Serie auszusteigen, etwas mit seinem Engagement beim neuen „Superman“-Film zu tun haben könnte. Doch auch das ist jetzt Geschichte.

„Er kehrt nicht als Superman zurück und auch nicht als Geralt – es sind traurige Zeiten für uns“, kommentiert ein Fan unter dem Posting von Cavill. „Ich werde nichts davon mehr ansehen“, zeigt sich ein Follower wütend. „Das tut wirklich weh … ich weiß nicht recht, was ich anderes sagen könnte“, so eine enttäuschte Userin. Andere Fans hoffen nach dem Ende seiner Superman-Ära, dass Henry vielleicht doch noch zu „The Witcher“ zurückkehrt. Da man nun aber bereits Liam Hemsworth als neuen Hexer auserkoren hat, ist das wohl eher unwahrscheinlich.