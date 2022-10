„The Witcher“-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Henry Cavill verlässt die Fantasy-Serie nach der dritten Staffel. Das hat Netflix nun bestätigt. Für tatkräftigen Ersatz ist allerdings bereits gesorgt.

Niemand geringeres als Liam Hemsworth wird in Staffel vier die Rolle des Hexers übernehmen.

„The Witcher“: Henry Cavill geht, Liam Hemsworth kommt

Erst im Sommer 2023 erscheint die dritte Staffel von „The Witcher“. Doch schon jetzt hat die vierte Staffel von Netflix ein Go erhalten. Doch die positiven News werden von einer großen Hiobsbotschaft überschattet. Denn: „The Witcher“ hat seinen Hexer verloren! Henry Cavill wird die Hauptrolle des Geralt von Riva abgeben.

Somit soll die vierte Staffel ohne Cavill an den Start gehen. Ein Schock für alle Fans des Schauspielers. Zumindest hat Netflix auch gleich schon verraten, wer in seine Fußstapfen treten wird. Ab Staffel vier wird sich Liam Hemsworth die beiden Schwerter auf den Rücken schnallen und auf Monsterjagd gehen.

Auf Instagram bestätigte Hemsworth seine neue Rolle und zeigt sich geehrt, da er ein echter Fan der Fantasyserie ist. „Ich bin überglücklich, Geralt von Riva spielen zu dürfen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt, und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt“, so der Bruder von Chris Hemsworth. Dann richtet er sich auch noch an seinen Vorgänger: „Henry, ich bin seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du zu dieser geliebten Figur beigetragen hast. Ich trete zwar in sehr große Fußstapfen, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von ‚The Witcher‘ einzutreten.“

Das sagt Henry Cavill zum Austritt

Und auch Henry äußerte sich bereits zu seinem Ausstieg und wünscht Liam viel Spaß als neuen Geralt. „Meine Reise als Geralt von Riva war voll von Monstern und Abenteuern und ich werde mein Medaillon und meine Schwerter in der vierten Staffel ablegen. An meiner Stelle wird der fantastische Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs aufnehmen.“

Der Grund für die Rollenübergabe ist nicht ganz klar. Doch sein Ausstieg dürfte wohl auch mit seinem neuesten Projekt zu tun haben. Denn nach jahrelangen Gerüchten steht nun fest: Henry Cavill wird erneut in sein Superman-Kostüm schlüpfen.

Auf Instagram hat der britische Schauspieler vor Kurzem sein Comeback bestätigt. „Ich möchte es offiziell machen, dass ich als Superman zurückkehre“, verkündet der 39-Jährige in einem kurzen Video. Während DC-Fans also über das Comeback von Cavill jubeln, müssen „The Witcher“-Fans von ihm Abschied nehmen. Zumindest bleibt Fans noch eine ganze Staffel, bevor Cavill dann endgültig die Hexer-Kluft ablegt.