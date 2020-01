In Griechenland hat das Parlament erstmals eine Frau zur Staatspräsidentin gewählt. Der Posten hat allerdings nur repräsentative Aufgaben. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Bei einer namentlichen Abstimmung stimmten 261 Abgeordnete für die 63-jährige Juristin Katerina Sakellaropoulou.

Wer ist Katerina Sakellaropoulou

Katerina Sakellaropoulou kommt aus Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Sie studierte später Jus an der Universität in Athen und machte 1978 ihren Abschluss. Von 1989 bis 1990 besuchte sie außerdem die Aufbaustudiengänge zum Thema Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Sorbonne in Paris. Neben griechisch, spricht Sakellaropoulou also auch englisch und französisch. Am 17. Oktober 2018 wählte man sie zudem zur Präsidentin des obersten Verwaltungsgerichtshofes Griechenlands.

Wer regiert in Griechenland?

Seit dem 9. Juli 2019 regiert in Griechenland die liberal-konservative Partei Nea Dimokratia unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die Regierung setzt sich aus 51 Mitgliedern zusammen, von denen übrigens fünf Frauen sind.

Katerina Sakellaropoulou ist als Staatspräsidentin das Staatsoberhaupt des Landes. Das Parlament kommt in fünf Jahren wieder zusammen, um erneut über den Posten des Staatspräsidenten abzustimmen. Das Volk wählt zudem alle vier Jahre ein neues Parlament, das aus 300 Sitzen besteht. Die Regierung wird als Ministerrat bezeichnet und besteht aus dem Ministerpräsidenten und seinen Ministern. Der Ministerpräsident ist übrigens als Regierungschef der Mittelpunkt der politischen Macht in Griechenland.