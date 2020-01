2. Fancy Dinner und Cocktails

Haben sich deine Mädels und du schon mal so richtig gegönnt? …Und mit “richtig gegönnt” meinen wir nichts Geringeres als schicke Cocktails, ein Luxus-Dinner und gute Live-Musik! Besonders in Städten wie Wien gibt es viele tolle Locations, bei denen man sich mit seinen Girls mal richtig kulinarisch verwöhnen lassen kann!

Eine dieser Locations ist die The Bank (Brasserie & Bar) im Park Hyatt Vienna. In der Eventreihe “Marlies Moments” führt Marlies – eine fiktive junge Wienerin – deine Girls und dich durch Luxusabende im The Bank: fancy Cocktail als Aperitif, 4-Gänge-Dinner und musikalische Begleitung stehen hier monatlich am Programm. Perfekt für eine super schicke Girls Night Out à la miss! 🍸

Hört sich für dich wie ein absoluter Traum an? Dann bewirb dich als unsere MISS MARLIES! Wir suchen gemeinsam mit Park Hyatt die “reale” Marlies – eine miss, die das Leben in vollen Zügen genießt und gerne mit fancy Drinks und schicken Dinnern zelebriert, ausgeht und von Musik und coolen Locations nicht genug bekommen kann! Der Absatz hört sich wie eine exakte Beschreibung deiner Person an? Dann versuch hier dein Glück! 😄