Eine Trennung passiert eher selten plötzlich. Meistens verspürt man schon Monate vorher ein anderes Gefühl, bis es dann schließlich zu DEM Gespräch kommt. Wie US-Forscherinnen und Forscher jetzt herausgefunden haben, gibt es einziges Wort, an dem man erkennen kann, dass die Beziehung langsam aber sicher zu Ende geht.

Auch, wenn Trennungen sehr individuell sind.

Ein einziges Wort kann eine Trennung vorhersagen

Plötzlich ist alles anders. Der Partner oder die Partnerin ist weg und man muss sich mal wieder nur mit sich selbst beschäftigen. Trennungen sind nie schön und meistens kommen sie auch nicht aus dem Nichts. Denn wir alle haben ein funktionierendes Bauchgefühl, durch das wir erkennen, dass sich etwas verändert hat. Eine Studie der Princeton University hat jetzt herausgefunden, dass sich die Sprache in einer Beziehung verändert, wenn das Paar kurz davor ist, sich zu trennen. Vor allem ein Wort ist den Forscherinnen und Forschern dabei aufgefallen.

In der Studie untersuchte das Team die Sprache von Menschen in der Social Media Welt. Vor allem die Plattform Reddit war Fokus der Forschung. Denn dort gibt es verschiedene Foren zu den Themen Beziehung, Liebe und Trennungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Chatverläufe genau untersucht und ein Sprachmerkmal herausgearbeitet, das auf ein Beziehungsaus hindeutet.

Aus “wir” wird “ich”

Ins Auge gestochen ist vor allem eine Wortveränderung. Während Menschen, die in einer glücklichen und gut funktionierenden Beziehung meistens Sätze mit “wir” benutzen, verändert sich die Sprechform kurz vor der Trennung zu einem “ich”. Dieser eine feine Unterschied fällt vielen vermutlich nicht unbedingt auf – doch es kann schon Monate voraussagen, dass sich eine Trennung anbahnt.

Laut den Experten kommt das daher, dass man beginnt, bei Zukunftsvorstellungen wieder nur von sich selbst als Einzelperson zu sprechen und den Partner oder die Partnerin (unterbewusst) nicht mehr miteinzubeziehen. Somit scheinen wir uns in einem ersten Schritt sprachlich voneinander zu trennen, bevor wir es auch körperlich tun. Natürlich ist jede Beziehung und somit auch jede Trennung absolut individuell – doch die “Phasen einer Trennung” treffen dann doch bei den meisten zu.

Das kannst du tun, wenn es dir auffällt

Was wir jetzt mit dieser Information machen? Auf jeden Fall nicht in Panik verfallen! Erkennt ihr die Veränderung, dann solltet ihr euch einfach mal fragen, ob etwas nicht passt. Und wenn ja – was dieses etwas ist und wie man es verändern kann, wenn man es überhaupt verändern möchte.

Wer frühzeitig darüber spricht, kann seine Beziehung also noch “retten”. Und meistens ist es das auch wert!