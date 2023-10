Der Trenchcoat gehört mittlerweile zu den absoluten Must-Haves im Herbst. Nicht nur, weil er wettertechnisch super praktisch ist, sondern auch, weil man ihn extrem vielseitig stylen kann. Ihr braucht Inspo für die coolsten Trenchcoat-Looks im Herbst? Here you go!

Inklusive trendiger Fashion-Pieces zum Nachshoppen

3 Trenchcoat-Looks zum Nachstylen

Gerne sportlich, doch lieber Business oder eher Party? Je nach Stimmung haben wir hier drei coole Trenchcoats-Looks für euch, die ihr ganz easy nachstylen und vor allem nachshoppen könnt! 😉

Casual Chic

Streifen-Look geht immer – darauf setzen wir auch beim Casual Chic Trenchcoat-Style und kombinieren lässige weite Hosen mit gestreiftem T-Shirt, elegantem Shopper und sportlichen Sneakern. Mit Goldschmuck zaubern wir verspielte Elemente ins Outfit – und sind damit ready für einen Hustle-Day im Büro – ooooder zum ausgiebigen Shopping-Tag mit der BFF!

Business Baby

Für noch mehr Business kombinieren wir den Trenchcoat mit einem All-Black-Outfit: eine knöchellange Hose mit weitem Bein, Rollenkragenpullover und Loafer mit goldenen Details verleihen dem Look eine extra Portion Toughness! Genau das, was wir für einen stressigen Tag im Office brauchen. Trotz Business-Mode verzichten wir nicht auf cute Accessoires, wie hier schlichte Ohrringe mit Perlendetails. Im großen Shopper ist genug Platz für Laptop, Kalender & Co!

Party

Auch Party geht mit Trenchcoat! Unter dem weiten Herbst-Mantel hat das Kleine Schwarze genüüüügend Platz – und warm hält er uns beim Heimweg nach einer Runde auf dem Dancefloor obendrein. Für den Partylook tragen wir ein kurzes Kleid in Satin-Optik. Dazu kombinieren wir lässige Cowboy-Boots, Mini-Clutch und silberne Hoops. Roter Lippenstift verpasst dem ganzen Outfit den letzten Schliff – die Partynacht kann losgehen!