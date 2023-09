Bags, Bags, Bags – von Taschen können wir einfach nie genug bekommen! Von coolen Shoppern über sportliche Crossbody Bags bis hin zu Bucket Bags oder die Baguette – wir zeigen euch, was diesen Herbst in ist!

Hier gibt’s jede Menge Fashion-Inspo zum Nachshoppen.

Taschen im Herbst: Das tragen wir jetzt

In Sachen Taschen-Styles ist diesen Herbst so ziemlich alles erlaubt. Vor allem was die Formen, der Bags, die wir jetzt tragen, angeht, kommt Abwechslung ins Spiel. Besonders im Trend: runde oder ovale Formen. Aber auch Klassiker wie sportliche Crossbody Bags, die Bucket Bag oder auch die altbewährte Baguette-Bag sind angesagt. Außerdem wieder in: Mini-Taschen! Wir haben die besten Trend-Pieces zum Nachshoppen für euch rausgesucht!

Shopper

Shopper sind definitiv gekommen, um zu bleiben. Vor allem der schwarze Klassiker hat seinen fixen Platz im Schrank. Aber auch Farbe ist diese Saison willkommen!

Crossbody Bags

Wer’s gerne sportlich mag, der ist mit lässige Crossbody Bags an der richtigen Adresse. Auch dieser Style begleitet uns noch in den Herbst.

Bucket Bags

Immer wieder mal kehren die klassischen Bucket Bags zurück auf den Fashion-Highway. Ein absolutes It-Piece, das vermutlich nie aus der Mode kommen wird!

Mini-Taschen

Ja, wer hätte das gedacht, auch die Mini-Taschen sind wieder zurück. Diesen Herbst setzen wir auf knallige Farben und mischen damit ordentlich auf!

Baguette-Bag

Lieben wir einfach! Die Baguette-Bag ist zu einem absoluten It-Piece mutiert und darf natürlich auch diesen Herbst nicht fehlen – Fashion-Heaven, here we come!