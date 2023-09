Na, wie habt ihr heute geschlafen? Falls ihr euch im Bett hin und her gewälzt habt, dann könnte das am Vollmond liegen. Doch der Mond lässt nicht nur manche von uns schlechter schlafen, er sorgt auch für jede Menge Veränderungen. Und auf manche Sternzeichen hat der sogenannte „Herbstmond“ ganz besonders großen Einfluss.

Welche Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Widder

Der Vollmond steht ganz im Zeichen des Widders. Kein Wunder also, dass das Feuerzeichen das Himmelsereignis ganz besonders zu spüren bekommt. Und zwar in Form eines Energieschubs. Der Vollmond schenkt dem Widder eine Extraportion Power für die kommenden Wochen. Egal ob im Berufsleben oder privat, das Sternzeichen hängt sich voll rein. Dadurch rückt ein lang gehegter Wunsch wieder in den Fokus. Und wer weiß: er könnte dadurch auch schon sehr bald in Erfüllung gehen. Bloß nicht zu früh aufgeben, liebe Widder!

Zwillinge

Fauler Herbst? Von wegen! Bei den Zwillingen lädt der Vollmond die Social Battery auf. Endlich haben Zwillinge wieder Zeit und Energie, sich ihrer geselligen Ader hinzugeben. Denn gerade jetzt spüren sie das große Bedürfnis, sich mit Freunden zu treffen. Den stressigen Alltag lässt das Sternzeichen nun einfach hinter sich. Zwillinge können deshalb ihren Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn ihr vom Vollmond gestärktes Gespür, sagt ihnen, was das beste für ihre Freunde ist.

Skorpion

Beim Skorpion bringt der Vollmond eine Veränderung in Sachen Liebe mit sich. Vergebene Skorpione dürfen sich über frischen Wind in der Beziehung freuen. Bei den Single-Skorpionen wird’s besonders spannend. Es könnte gut sein, dass auf einmal eine alte Bekanntschaft in ihr Leben tritt. Die Funken sprühen jedenfalls gewaltig. Und die Beziehung steht in einem guten Zeichen, denn sie wird vom September-Vollmond beflügelt.