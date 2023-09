Traurige Nachrichten aus dem „Harry Potter“-Universum. Michael Gambon, der viele Jahre in die Rolle des Professor Dumbledore geschlüpft ist, ist tot. Der britische Schauspieler ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Seine Weggefährten und „Harry Potter“-Co-Stars nehmen Abschied von Gambon.

Professor-Dumbledore-Schauspieler ist tot

Die Welt trauert um einen beliebten „Harry Potter“-Star. Michael Gambon, der lange Zeit als Professor Albus Dumbledore auf den Kinoleinwänden zu sehen war, ist tot. Demnach sei der 82-Jährige an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, wie unter anderem Daily Mail berichtet. „Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt geben zu müssen“, heißt es seitens der Familie des Schauspielers. Gambon soll friedlich eingeschlafen sein, so das Statement.

Im Jahr 2002 übernahm der Brite, nach dem Tod von Richard Harris, die Rolle von Dumbledore. In seiner fast 60-jährigen Karriere war das wohl die bekannteste Figur des Schauspielstars.

„Harry Potter“-Stars nehmen Abschied: „War ein persönliches Vorbild“

Wie schmerzhaft der Verlust von Michael Gambon für die Schauspielwelt ist, zeigen unzählige emotionale Abschiedsworte von ehemaligen Kolleg:innen. Allen voran Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe, der über Jahre hinweg den Zauberlehrling von Dumbledore spielte. Laut einer offiziellen Pressemeldung erweist er dem verstorbenen Schauspieler die letzte Ehre. „Mit dem Verlust von Michael Gambon hat die Welt erheblich an Spaß verloren!“, so Radcliffe. „Michael Gambon war einer der brillantesten, mühelosesten Schauspieler, mit denen ich je das Privileg hatte, zusammenzuarbeiten. Trotz seines immensen Talents wird mir am meisten in Erinnerung bleiben, wie viel Spaß er an seiner Arbeit hatte.“

Auch Rupert Grint, der Ron Weasley in allen „Harry Potter“-Filmen darstellte, nahm Abschied. „Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden!“, schrieb er in einem Insta-Posting.

Emma Watson, die mit ihrer Rolle der Hermine Granger zum Weltstar wurde, teilte in ihrer Instagram-Story berührende Worte. „Danke, dass du uns gezeigt hast, wie man Größe mit einer Leichtigkeit tragen kann. Wir werden dich vermissen“. Und auch Lucius-Malfoy-Darsteller Jason Isaacs trauert. „Von Michael habe ich gelernt, was Schauspielerei sein kann – komplex, verletzlich und zutiefst menschlich“, schreibt Isaacs auf X, vormals Twitter.

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective – complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

Schließlich äußerte sich auch Bonnie Wright, die erst kürzlich ein Baby zur Welt gebracht hat, zum Verlust ihres „Harry Potter“-Kollegen. Auf Instagram teilt sie ein Bild von Albus Dumbledore und schreibt dazu: „Ich war immer von Michaels Anwesenheit und Leistung beeindruckt. Seine tiefe, verschmitzte Stimme vibrierte zwischen den Szenen durch die Große Halle. Er war Dumbledore durch und durch!“.

Jahrzehnte lange Karriere und viele Preise

Neben der „Harry Potter“-Filmreihe war Gambon auch in unzähligen weiteren Produktionen zu sehen. Etwa in „The King‘s Speech“, „Paddington 2“, „Kingsman“ und zuletzt auch in „Judy“, an der Seite von Renée Zellweger. Für seine unzähligen TV- und Kinoauftritte wurde der Brite mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er viermal einen Bafta, den Fernsehpreis der British Academy of Film and Television Arts.

Auch am Theater konnte der 82-Jährige auf eine lange Karriere zurückblicken und war sogar für einen Tony Award nominiert. In den 2010er-Jahren zog sich Gambon allerdings von der Theater-Bühne zurück, da er sich seine Texte nicht mehr so gut auswendig merken konnte.