Zuckersüße News aus Hollywood. „Harry Potter“-Star Bonnie Wright ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die schönen Neuigkeiten gab die Schauspielerin jetzt selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Dazu teilt sie nicht nur ein mega cutes Foto von dem Neugeborenen, sondern verrät auch gleich den Namen.

„Harry Potter“-Star Bonnie Wright ist erstmals Mama geworden

Im Frühling sorgte die „Harry Potter“-Schauspielerin Bonnie Wright mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft für eine süße Überraschung. Damals teilte sie ein Pic mit Babybauch auf Instagram und verriet damit, dass sie und ihr Partner Andrew Lococo zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. „Wir bekommen ein Baby!“, schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto der beiden. Und nun schwelgen die zwei offenbar im Elternglück, denn ihr Sprössling hat inzwischen das Licht der Welt erblickt. Das Babyupdate teilt die stolze Mama jetzt erneut auf Social Media.

So heißt ihr Söhnchen

Fans und Freunde des Paares sind ganz aus dem Häuschen, denn die Schauspielerin veröffentlicht auf ihrem Insta-Account am Mittwoch das allererste Foto ihres Sohnes. „Sagt hallo zu Elio Ocean Wright Lococo!“, kommentiert Bonnie dazu und verrät damit auch gleich den Namen ihres Kindes. Ihr Sohn hört also auf den klangvollen Namen „Elio Ocean“. Sie und das Baby seien gesund und munter. „Wir sind total verliebt in unsere Sonne“, schreibt die 32-Jährige weiter. Die Schauspielerin gibt dann auch noch bekannt, dass das Baby bereits am 19. September bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen sei.

Am Ende ihres Postings richtet sie sich dann noch an ihren Partner: „Ich danke auch Andrew, meinem Fels in der Brandung während der Geburt, denn ich habe mich so fest an dich geklammert und du hast nie gewankt. Elio hat den zärtlichsten und liebevollsten Papa“.

Fans und Kolleg:innen gratulieren

Natürlich sammeln sich inzwischen bereits unzählige Glückwünsche und Herz-Emojis unter Bonnies Beitrag. Ihre Fans sind ganz entzückt und können sich eine Anspielung auf ihre Rolle als Ginny Weasley in der „Harry Potter“-Filmreihe nicht verkneifen. „100 Punkte für Gryffindor“, kommentiert ein User zum Beispiel. Aber auch einige Schauspiel-Kolleg:innen gratulieren zu der Geburt. Darunter auch die Schauspielerin Evanna Lynch. Sie schreibt: „Awwww, herzlichen Glückwunsch, Bonnie und Andrew. Willkommen auf der Erde, Elio Ocean! PS. Hermines Geburtstagszwilling, ich bin mir sicher, dass es dir gesagt wurde“. Und auch James Phelps, der in der Serie Ginny Weasleys Bruder Fred spielte, freut sich für Bonnie und Andrew.

Hochzeit im Jahr 2022

Bonnie und Andrew sind übrigens seit etwa drei Jahren ein Paar. Zumindest machten sie im September 2020 ihre Liebe öffentlich. Im März 2022 gaben sich die Schauspielerin und ihr Liebster das Ja-Wort. Das Paar heiratete auf einer kalifornischen Farm. Bei ihrer Hochzeit legte das Paar den Fokus auf Nachhaltigkeit. So fand die Feier unter anderem im Ecology Center in Kalifornien statt. „Es war uns wichtig, unsere Liebe zur Umwelt widerzuspiegeln und nachhaltige Materialien anstelle von Einwegverpackungen zu verwenden, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und alles so lokal und saisonal wie möglich zu beziehen“, so Bonnie in einem Interview über ihre Hochzeit gegenüber Brides.